La reflexión de Enrique Rojas, psiquiatra (77 años), sobre la felicidad: «Una persona feliz tiene la habilidad de descubrir siempre algo positivo en todo, es una educación de la mirada»

El prestigioso psiquiatra español, Enrique Rojas, compartió en una multitudinaria conferencia titulada: «Los siete consejos para ser feliz»: ¿cuáles son los pilares más importantes para alcanzar una vida plena y estable desde el punto de vista psicológico? Un encuentro que organizó la Universidad de Montevideo a través de su Centro de Estudios de Psicología y reunió a cientos de asistentes interesados en el bienestar emocional. Además, Rojas defendió que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de cada persona para desarrollar hábitos y actitudes que favorezcan el equilibrio interior de una persona.

Los siete consejos para ser feliz

Enrique Rojas engloba la felicidad del ser humano en los siguientes consejos:

Superar las heridas del pasado. El especialista señala que este es el primer paso, ya que aprender a cerrar las heridas emocionales y vivir el presente sin anclarse en las experiencias negativas del pasado es clave. A su vez, para Rojas, una persona madura es la que ha sabido reconciliarse con su historia y mantiene la mirada puesta en el futuro. Mantener una actitud positiva. El psiquiatra destacó la importancia de entrenar la mirada para encontrar elementos positivos hasta en situaciones difíciles. Una forma de interpretar la realidad que ayuda a fortalecer la resiliencia y el bienestar psicológico. Desarrollar una voluntad firme. Enrique Rojas afirma que la voluntad puede llegar a ser más determinante que la inteligencia para alcanzar los objetivos personales. De hecho, la disciplina, la constancia y el esfuerzo son herramientas esenciales para construir una vida satisfactoria, expone el especialista. Diseñar un proyecto de vida coherente. Contar con un proyecto vital realista es uno de los pilares de la felicidad. Esto se basa en cinco áreas vitales como el amor, trabajo, cultura, amistad y aficiones. Unos ámbitos que permiten dar sentido al día a día y mantener un equilibrio personal. Equilibrar razón y emociones. El experto enfatiza la necesidad de encontrar un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Por eso, la inteligencia emocional ayuda a gestionar los pensamientos negativos y fortalece decisiones más acertadas. Vivir con ilusión. Mantener los objetivos, retos e ilusiones son una de las claves para conservar la motivación, según Enrique Rojas. Además, considera que una persona comienza a envejecer cuando deja de mirar hacia el futuro y vive sólo de los recuerdos. Alcanzar la paz interior. El psiquiatra expuso como último consejo que la verdadera felicidad se relaciona con la paz interior. Esta se muestra como un estado de equilibrio, serenidad y aceptación. Por lo tanto, aprender de los errores, perdonar y seguir adelante forman parte de ese proceso.

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La felicidad como trabajo constante

En la conferencia, Enrique Rojas, recalcó que la felicidad no es un estado permanente ni una meta que se alcanza para siempre. En realidad, es el resultado de un trabajo constante sobre la personalidad, emociones y proyecto de vida de cada persona. Las reflexiones del psiquiatra coinciden con muchas de las ideas que ha desarrollado en sus libros y conferencias, donde defiende que una vida equilibrada se forma a través de hábitos saludables, relaciones personales sólidas y un próposito nítido.