La reflexión de Bob Dylan sobre cómo puede influir la música en las personas: «Las canciones son pensamientos que por un momento paran el tiempo. Escuchar una canción es escuchar pensamientos»

¿Cuántas veces al día te pones música para desconectar del mundo? Da igual dónde sea que la música nos acompaña a todas partes. Sobre ello reflexiona el cantautor y Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, quien afirmó que «Las canciones son pensamientos que por un momento paran el tiempo». Escuchar una canción es escuchar pensamientos».

Ya sea de camino al trabajo en el transporte público, escuchando la radio mientras conduces, cocinando en casa o para concentrarte en tus tareas, la música forma parte de nuestro día a día. Algo que Bob Dylan tiene muy presente, y conciencia a las personas sobre la influencia de la música en ellas y sus estados de ánimo.

¿Qué significa esta frase de Bob Dylan?

Para entender lo que nos quiere decir el cantante, solo hay que hacer un pequeño viaje mental. Piensa en aquella canción que le transporta a los veranos de su infancia, o en esa letra que parece que fue escrita para describir un momento exacto de nuestra vida. Es entonces cuando surge la pregunta: ¿Por qué asociamos una canción a momentos de nuestra vida?

Cuando Dylan dice que las canciones «paran el tiempo», se refiere a esa capacidad casi mágica de congelar un instante y volver a traerlo eternamente a nuestra memoria a través de melodías y letras de canciones. Da igual que el tema sea de 1965 o de hace dos días; en el momento en que suena la canción, el reloj se detiene y entras en una dimensión diferente donde el pasado y el presente se difuminan.

Por otro lado, la idea de que «escuchar una canción es escuchar pensamientos» es la definición perfecta de la empatía. Al escuchar música, no solo estás oyendo un ritmo pegadizo, sino que estás haciendo una conexión directa con la mente de otra persona, ya que, a través del ritmo o la letra, el autor busca hacerte sentir esos mismos sentimientos que él tuvo cuando compuso el tema.

Una frase que continúa vigente hoy en día

Aunque Dylan lleve décadas sobre los escenarios, sus palabras tienen hoy más sentido que nunca. Vivimos en la era de la hiperconexión y la prisa, de los videos de quince segundos infinitos en redes sociales y del consumo rápido de desechar rápidamente un producto porque ya está obsoleto a las dos semanas.

Algo que también ha afectado a la industria musical, la cual se ha adaptado a esto, creando a menudo temas hipercortos pensados exclusivamente para sonar de fondo dentro de esos 15 segundos de atención a la pantalla.

Asimismo, en una época donde mucha gente busca sentirse identificada con algo, la música es una de las principales herramientas de estas personas para expresar sus sentimientos y darle voz a su mundo interno. Ahora mismo todo el mundo puede llevar toda la música en su móvil, lo que facilita que muchas personas opten por esta como su opción principal.