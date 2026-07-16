‘La Ordenatriz’, experta en limpieza: «Si has usado lejía en la ropa y te ha salido una mancha rosa, empapa en vinagre blanco de limpieza y deja actuar 2 horas»

En cuanto aparece una mancha en una prenda, es fácil pensar que ya no tiene solución. Aunque es cierto que algunas pueden arruinar la ropa en cuestión de segundos, especialmente si afectan a tejidos delicados o colores claros, la mayoría pueden eliminarse si se tratan de la forma adecuada y lo antes posible.

Sin embargo, recurrir a la lejía no suele ser la mejor opción. De hecho, la experta en limpieza Begoña Pérez, conocida como «La Ordenatriz», desaconseja su uso porque, aunque muchas personas la utilizan para tratar manchas de sangre, chocolate o vino, puede acabar dejando cercos amarillos o incluso las características manchas rosas que aparecen tras la decoloración del tejido.

Cómo eliminar una mancha de lejía de la ropa

La lejía es producto oxidante muy potente que, al entrar en contacto con determinados tintes, restos de sudor, perfumes, cremas solares, suavizantes o minerales presentes en el tejido, puede alterar el color original de la prenda. En las prendas blancas, este proceso puede dar lugar a la aparición de manchas rosas, anaranjadas o rojizas. Para intentar eliminarlas, «La Ordenatriz» recomienda un truco muy sencillo:

Aclara bien la prenda con agua fría para eliminar cualquier resto de lejía que pueda quedar en el tejido. Empapa la mancha rosa con vinagre blanco de limpieza y deja que actúe durante dos horas. Pasado ese tiempo, lava la prenda en la lavadora sin detergente ni suavizante, únicamente con agua, para aclarar el tejido sin añadir nuevos residuos. Si la mancha se atenúa, pero no desaparece por completo, repite el proceso antes de secar la prenda al sol o utilizar la secadora, ya que el calor podría fijarla de forma permanente.

Los mejores trucos

Para las manchas de sangre, pon la prenda en remojo con agua fría, ya que el agua caliente puede fijarla. Después, frota con jabón y aclara. Si todavía quedan restos, aplica un poco de agua oxigenada con unas gotas de amoníaco y vuelve a enjuagar.

En las manchas de café, retira primero el exceso de líquido con papel de cocina y deja correr agua fría sobre la zona durante unos cinco minutos. A continuación, frota con detergente líquido para la ropa y aclara.

Si se trata de manchas de césped, mezcla una parte de vinagre blanco con dos partes de agua y aplica la solución sobre la mancha. Frota suavemente con un cepillo de dientes y aclara con agua.

Para eliminar manchas de grasa, cubre la zona con detergente lavavajillas líquido incoloro. Si el detergente tiene color, dilúyelo previamente en agua. Añade agua fría, frota con un cepillo de dientes y termina aclarando con un poco de vinagre blanco.

En el caso de las manchas de tinta, si son recientes, seca el exceso con papel de cocina. Humedece un algodón con alcohol y aplícalo sobre la mancha, apoyando la prenda sobre papel absorbente por la parte posterior para evitar que la tinta se extienda. Después, aclara con agua fría.

Para las manchas de kétchup o salsa, retira el exceso con un cuchillo o una cuchara sin extender la suciedad. Aclara con agua fría por la parte trasera del tejido y aplica detergente líquido para la ropa, frotando suavemente con un cepillo de dientes. Para finalizar, aplica un poco de agua oxigenada con ayuda de una esponja.

Si quieres eliminar manchas de sudor, mezcla cuatro cucharadas de bicarbonato con un cuarto de taza de agua hasta obtener una pasta y aplícala sobre las manchas del cuello. Para las axilas, prepara una pasta más espesa con bicarbonato y agua, extiéndela sobre la zona, frota con un cepillo de dientes y deja secar antes de lavar la prenda.

En las manchas de vino, seca primero el exceso con papel de cocina. Después, mezcla a partes iguales agua oxigenada y detergente lavavajillas, aplícalo sobre la mancha, deja actuar un par de minutos y seca de nuevo.

Antes de meter la prenda en la lavadora, conviene tratar la mancha con alguno de los siguientes métodos que recomienda la OCU: