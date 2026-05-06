¿Por qué los azafatos se quedan con las manos quietas y apoyadas durante el despegue? Hay una explicación

Los azafatos sólo ocupan sus asientos de seguridad durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje, así como cuando el comandante lo ordena, por ejemplo, en caso de turbulencias. Según explica SimpleFlying, en estos momentos, los azafatos deben sentarse en una postura concreta para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves ante una desaceleración repentina: la espalda y el cuello bien apoyados en el respaldo, con las rodillas y los pies juntos, y los pies firmemente apoyados en el suelo. Las manos se colocan bajo los muslos o sobre las rodillas, con los codos orientados hacia dentro.

Cuando el asiento está orientado hacia delante, en dirección a la cabina, los pies deben colocarse ligeramente por detrás de las rodillas. En cambio, si el asiento está orientado hacia atrás, hacia la cola del avión, los pies se sitúan un poco por delante. Esto ayuda a mantener la estabilidad del cuerpo. La tripulación permanece en esta postura desde que se abrocha el cinturón hasta que el comandante indica que es seguro moverse por el avión. Sólo entonces pueden levantarse para reanudar sus tareas de servicio a los pasajeros.

La curiosa postura de los azafatos durante el vuelo

Cabe señalar que, mientras están sentados, los auxiliares de vuelo realizan también una «inspección silenciosa». Verifican que el equipo de emergencia está accesible, que las puertas estén correctamente aseguradas y otros detalles de seguridad. Esto les permite reaccionar con rapidez si ocurre algo inesperado.

Además, existe una posición menos habitual que se utiliza en aterrizajes de emergencia. En esta variante, la parte inferior del cuerpo mantiene la postura estándar, pero los brazos cambian de posición: una mano se apoya sobre la otra y ambas se colocan detrás de la cabeza, con los codos hacia dentro para proteger el rostro y, al mismo tiempo, seguir escuchando instrucciones y alertar a los pasajeros si es necesario.

Lenguaje secreto

El uso de códigos en la aviación es una práctica habitual porque los azafatos necesitan poder comunicar situaciones sensibles sin alarmar a los pasajeros. Un mensaje explícito podría generar preocupación o tensión innecesaria a bordo. En este contexto, los códigos permiten transmitir información de forma inmediata y directa en un entorno donde cada segundo puede ser importante, evitando explicaciones largas.

Código Bravo. Este término suele utilizarse en algunos aeropuertos o entornos de seguridad para referirse a incidentes que requieren una respuesta rápida del personal. Puede tratarse de situaciones de seguridad de distinta gravedad, desde objetos prohibidos detectados hasta posibles amenazas.

Código Adam. Este código se activa cuando se pierde un menor en instalaciones como centros comerciales, aeropuertos u otros espacios grandes. Su objetivo es coordinar de forma inmediata la búsqueda y control de accesos para evitar que el niño salga del recinto.

Reloj de la entrepierna. Hace referencia a la revisión del cinturón de seguridad durante las fases críticas del vuelo, como despegue o aterrizaje.

Deadhead. Es un término habitual en aviación para referirse a un tripulante que viaja como pasajero porque no está en servicio activo en ese vuelo.

Seguridad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto con organismos internacionales como la UE, la EASA o la OACI, trabajan de forma conjunta para regular el sector aéreo en España. Asimismo, en el ámbito nacional, la entidad responsable de la supervisión de la seguridad aérea es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La seguridad en la aviación se inicia mucho antes de que un avión despegue. Desde la fase de diseño de una aeronave intervienen fabricantes, aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación, personal aeronáutico y control del tráfico aéreo, entre otros. Todas las empresas implicadas, así como los sistemas de aeronavegabilidad y las compañías operadoras, deben contar con certificaciones oficiales.

Para que un avión pueda operar, debe someterse a un programa de inspecciones continuas. En este proceso participan técnicos de mantenimiento, pilotos, tripulación de cabina, centros de formación y escuelas aeronáuticas, todos ellos con certificaciones que se renuevan periódicamente.

Las aeronaves pasan distintos niveles de mantenimiento, desde revisiones básicas hasta inspecciones muy complejas. La más exhaustiva es la llamada inspección tipo D, conocida popularmente como «gran parada», en la que se revisa prácticamente cada componente del avión para garantizar su funcionamiento como si fuera nuevo.

Otro elemento esencial de la seguridad es la redundancia de los sistemas de navegación. Esto significa que, si un sistema falla durante el vuelo, otro entra automáticamente en funcionamiento, asegurando así el control y la continuidad de la operación.