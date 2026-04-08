El pueblo medieval con un castillo en el que puedes quedarte a dormir y calles de piedra que parece haberse detenido en el tiempo

Puedes quedarte a dormir en este pueblo medieval con castillo y calles de piedra que parece haberse detenido en el tiempo. Disponemos de varios puntos del país en los que sumergirnos de lleno en otra época. Tenemos la suerte de vivir en una España que ha sido parte de un imperio y sigue estando en estas jornadas en uno de los momentos más destacados de todos, en los que atrae a millones de visitantes cada año. Algo que no es casualidad, sino todo lo contrario, estamos ante un lugar que puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve.

Con ciertos detalles que hasta el momento desconocíamos y que podríamos empezar a tener en consideración. Hay pueblos que tienen alma, tienen ese encanto especial que nos hará redescubrir algunos lugares que destacan por si solos. Si estás pensando en convertirte en el protagonista de una escapada en la que te perderás por un castillo medieval, no lo dudes, este lugar puede descubrirte un tiempo detenido en el tiempo.

Las calles de piedra de este pueblo detenido en el tiempo

Hay un elemento que parece que nos ayuda a descubrir una serie de detalles que nos harán recorrer los pasos de nuestros antepasados, esas calles de piedra que son una joya. Un recorrido que nos permite ponernos en forma en un lugar en el que las casas se hacían para vivir las personas lo más cómodas posibles, sin pensar en unos coches que no están hechos en gran medida para pasar por esas calles libres de ruido.

Un paseo que nos hará pensar que el tiempo se ha detenido de tal forma que podremos vivir, aunque sea por un breve periodo en ese pasado en el que los relojes no eran protagonistas. Ese elemento que, sin duda alguna, nos hace estar muy pendientes de un detalle que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un cambio de tendencia que puede convertirse en un giro radical en estos momentos en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Este pueblo medieval con un castillo en el que puedes quedarte a dormir

Puedes quedarte a dormir en este pueblo medieval con un castillo en el que te convertirás en el rey de un rincón especial de nuestro país. Si quieres descubrir un lugar con mucho encanto, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo, de tal forma que conseguiremos poner en el mapa un lugar con mucho encanto.

Tal y como se presenta este pueblo en la web Visitnavarra: «Imagina un pueblo de calles empedradas, nobles caserones, galerías medievales y espléndidas iglesias. Imagina a sus gentes conversando, a los comerciantes anunciando sus mercancías y a los labradores trabajando el campo y los viñedos más allá de las murallas. Imagina un hermoso castillo dominando la villa. Con impresionantes torres, lujosas estancias y los jardines más frondosos que se puedan cultivar. Y ahora deja de imaginar, porque lo que te hemos contado no es un espejismo. Es un lugar muy real y está en la Zona Media de Navarra. Su nombre es Olite y su castillo, el Palacio Real. Y a continuación vamos a darte toda la información necesaria para que vengas a conocerlo y disfrutes de uno de los castillos más bonitos de España».

Siguiendo con la misma explicación: «El castillo de Olite, por cierto, tiene dos partes diferenciadas, el Palacio Viejo, que actualmente alberga un Parador Nacional —ocasión magnífica para saborear el gusto medieval desde la propia cama— y el Palacio Nuevo, abierto a los visitantes y que luce su aspecto actual gracias a una restauración acometida en 1937. En cuanto a la visita, puedes hacerla por tu cuenta con audioguía o reservar un tour guiado por sus instalaciones, cosa que te recomendamos vivamente. Y si viajas con peques, no te pierdas la visita infantil —que incluye material didáctico— en la que toda la familia disfrutaréis de lo lindo».

Dispone de varios detalles que debemos conocer: «Las cámaras reales: en el núcleo central y alrededor de las cuales se distribuye el resto del castillo. Destacan los ventanales abocinados y el patio del naranjo, al que se accede desde la cámara de la reina. La torres: se alzan sobre las cámaras reales y de entre todas destacamos tres: la del Homenaje, la más alta y espectacular; la de las Tres Coronas, de formas caprichosas; y la de los Cuatro Vientos, desde la que antaño se asistía a los torneos y hoy en día brinda unas hermosas vistas del casco urbano y los viñedos que lo rodean. El pozo de hielo: en la parte sombría del castillo encontrarás este pozo que servía para almacenar capas de nieve y conservar alimentos. Lo reconocerás porque su enorme tapadera recuerda a una cáscara de huevo. Los jardines: tanto el principal, a la entrada del recinto, que solía estar repleto de naranjos, como el de la Pajarera y el de la Morera. En este último encontrarás una morera centenaria declarada Monumento Natural».