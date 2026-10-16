La psicología sugiere que los adultos que necesitan caminar cuando hablan por teléfono no son nerviosos, en realidad lo hacen para organizar sus pensamientos

¿Eres de esas personas que no pueden quedarse quietas cuando hablan por teléfono? Aunque este gesto suele asociarse con el nerviosismo, también puede estar relacionado con la manera en que el cerebro gestiona la información. Caminar mientras conversamos puede convertirse en una forma espontánea de acompañar el esfuerzo mental, especialmente cuando tenemos que explicar algo, tomar decisiones o mantener una conversación importante.

Un hábito más común de lo que parece

Recorrer el pasillo, caminar de una habitación a otra o dar vueltas alrededor de la mesa mientras hablamos por teléfono es una costumbre bastante habitual. Muchas personas lo hacen sin darse cuenta, incluso cuando la conversación no implica ningún movimiento físico ni necesitan desplazarse para realizar otra tarea.

Este comportamiento no significa necesariamente que exista ansiedad o inquietud. El movimiento puede acompañar procesos mentales que requieren atención, como recordar información, organizar argumentos o encontrar las palabras adecuadas para expresar una idea. Por eso, antes de interpretar este gesto como una señal de nerviosismo, conviene tener en cuenta el contexto y las circunstancias de cada persona.

El movimiento puede ayudar a pensar

La relación entre la actividad física y el funcionamiento cognitivo lleva años despertando el interés de los investigadores. Caminar implica coordinar movimientos, recibir estímulos del entorno y mantener una determinada actividad corporal, mientras que hablar exige recuperar palabras, comprender al interlocutor y construir respuestas.

Sin embargo, esto no significa que caminar durante una llamada mejore siempre la concentración. Una investigación publicada en 2017 analizó cómo una conversación telefónica puede interferir en el rendimiento de otras tareas mentales. Sus resultados mostraron que mantener una conversación puede perjudicar la ejecución de actividades que requieren atención simultánea.

La clave está en distinguir entre caminar para acompañar una conversación y realizar varias tareas exigentes a la vez. El movimiento puede resultar cómodo para algunas personas, pero no existe evidencia suficiente para afirmar que todos los adultos que caminan mientras hablan lo hacen porque su cerebro necesita ordenar sus pensamientos.