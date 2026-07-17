Los pescaderos expertos coinciden: «El lunes se puede comprar pescado, pero de Noruega; si buscas pescado nacional el día ideal es a partir del miércoles»

En España existe una creencia muy extendida que ha pasado de generación en generación: los lunes no conviene comprar pescado fresco. Durante décadas, muchas familias han repetido este consejo convencidas de que las piezas disponibles al inicio de la semana llevaban varios días fuera del mar. Aunque el funcionamiento del sector pesquero ha cambiado con el paso del tiempo y la logística alimentaria permite transportar pescado desde prácticamente cualquier punto de Europa en pocas horas, la recomendación sigue despertando curiosidad. La cuestión es si este viejo consejo continúa teniendo sentido o si ha quedado completamente desfasado por la realidad actual.

La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. El pescadero madrileño José Antonio Oñate, cuya explicación ha sido difundida recientemente por diversos medios de comunicación, aclara que el conocido mito contiene una parte de verdad, aunque requiere importantes matices. Según explica, los lunes sí es posible adquirir pescado fresco, pero gran parte procede de otros países europeos o incluso de Sudamérica. En cambio, quienes buscan pescado capturado por la flota nacional encontrarán una oferta mucho más amplia a partir del miércoles, cuando el producto llega a los principales mercados mayoristas tras las primeras jornadas de faena de la semana.

¿Es cierto que el lunes no hay pescado fresco?

La afirmación de que el lunes no existe pescado fresco resulta incorrecta. Lo que realmente cambia es el origen del producto. Gracias a la rapidez del transporte aéreo y terrestre, especies capturadas en países como Noruega, Dinamarca o Chile llegan a España en excelentes condiciones de frescura apenas unas horas después de su desembarque.

Este sistema logístico permite que pescaderías y mercados mantengan una oferta continua durante toda la semana. La cadena de frío, los controles sanitarios y la rapidez en la distribución garantizan que el consumidor pueda acceder a pescado de calidad independientemente del día de la compra. Sin embargo, cuando el objetivo es adquirir pescado nacional recién capturado, el calendario sí influye de forma notable.

El recorrido del pescado nacional

La explicación reside en el ritmo habitual de trabajo de buena parte de la flota pesquera española. Muchos barcos reducen o interrumpen su actividad durante el fin de semana. Cuando llega el lunes de madrugada, las embarcaciones vuelven a salir a faenar y regresan al puerto horas después con las primeras capturas.

Desde allí, el pescado inicia un proceso perfectamente organizado. El género se clasifica en las lonjas, se subasta y posteriormente se carga en camiones refrigerados con destino a grandes plataformas de distribución, como MercaMadrid. Una vez completado este recorrido, las piezas llegan a pescaderías y mercados para su venta al público, motivo por el que el miércoles suele considerarse el mejor momento para encontrar una amplia selección de pescado nacional recién capturado.

La importancia del lugar donde se compra

No todas las ciudades españolas siguen exactamente el mismo calendario. En municipios costeros con puerto pesquero, donde la distancia entre la lonja y el consumidor es mínima, el pescado puede estar disponible pocas horas después de su captura.

Esto significa que localidades como Vigo, San Sebastián, A Coruña, Huelva o Barcelona pueden ofrecer pescado nacional fresco ya durante la tarde del lunes, siempre que las condiciones de pesca lo permitan. La cercanía reduce considerablemente los tiempos de transporte y facilita que restaurantes y pescaderías dispongan de producto local mucho antes que los comercios situados en el interior de la península.

En cambio, en ciudades alejadas de la costa, la distribución depende del transporte desde las lonjas hasta los mercados mayoristas y, posteriormente, hasta los establecimientos minoristas. Ese recorrido explica la diferencia de disponibilidad entre unos territorios y otros.

Frescura no siempre significa proximidad

Uno de los errores más habituales consiste en identificar pescado fresco con pescado nacional. Son conceptos distintos. Un salmón procedente de Noruega o una merluza llegada desde otros caladeros europeos pueden alcanzar las pescaderías españolas en un excelente estado de conservación gracias a una cadena logística altamente especializada.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que mantener la cadena de frío desde la captura hasta el consumidor resulta determinante para preservar la calidad, el valor nutricional y la seguridad del pescado.

Del mismo modo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerda que el correcto almacenamiento y manipulación del producto son factores mucho más relevantes que el país de procedencia a la hora de garantizar un consumo seguro.

Cómo elegir un buen pescado

Más allá del día de la semana, los especialistas aconsejan fijarse en diversos indicadores de frescura antes de realizar la compra. Los ojos deben presentar un aspecto brillante y transparente, las agallas conservar un color intenso y la carne mostrarse firme al tacto. Además, el olor debe recordar al mar, sin aromas fuertes o desagradables.