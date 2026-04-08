Parece mentira pero en este jardín botánico de Tarragona puedes ir con tu mascota y dar de comer a los animales

Hay un jardín botánico de Tarragona al que puedes ir con tu mascota y dar de comer a los animales que viven en él. Algo que puede ser sorprendente, pero te permitirá disfrutar de una velada en familia o amigos, de esas que no se olvidan. El poder de la propia naturaleza para relajarte y en el que sumergirte de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de conocer un poco mejor lo que puede pasar en estos días en los que nos apetece salir más de casa.

El buen tiempo hace necesario que tengamos que empezar a ver llegar una situación del todo inesperada en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente. Con la mirada puesta a un buen plan familiar en el que nadie puede aburrirse, además de ser capaz de infundir una serie de valores que acabarán siendo imprescindibles en estos tiempos que corren. Este jardín botánico puede descubrirnos lo mejor de una Tarragona que conseguirá dejarnos con la boca abierta con este plan especial.

Puedes ir con tu mascota y dar de comer a los animales

Vas a poder dar de comer a los animales, de tal forma que podrás sumergirte de lleno en una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es hora de conocer un poco mejor qué podemos hacer cerca de casa, sin casi necesidad de desplazarnos.

Tarragona es una provincia de lo más turística, famosa por sus playas, su parque de atracciones, Port Aventura y una buena lista de planes por hacer en familia o amigos. Pero no debemos olvidar uno de los elementos destacados, la propia naturaleza o unos animales que pueden darnos la energía que necesitamos.

Vamos a descubrir en primera persona un jardín botánico que dispone de unos habitantes que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Una novedad importante que podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará ciertos detalles que pueden ser esenciales. En estos días en los que realmente cada elemento contará de una forma muy diferente. Con ciertos elementos que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa.

Este jardín botánico de Tarragona es una joya que debes descubrir

Es hora de conocer un poco mejor este jardín botánico de Tarragona que puede hacernos descubrir un plus de buenas sensaciones. Una opción más de una provincia que tiene casi todo para hacernos pasar un buen plan, de esos que realmente impresionan y que pueden ser claves.

Tal y como se presenta este jardín desde su web: «Con 14 hectáreas de naturaleza, este espacio al aire libre enclavado en el Baix Camp Tarragonés, entre Cambrils y Montbrió del Camp, es uno de los mejores ejemplos de la jardinería del romanticismo en España. Fue construido como residencia estival para la familia de indianos Samà, marqueses de Marianao. Protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Jardín Histórico, Parc Samà pertenece al Itinerario Europeo de Jardines Históricos. También forma parte de la Alianza para el Cambio Climático de Jardines Botánicos y de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, de esta forma se compromete a integrar sus principios en el plan de actuación del parque e involucrarse en proyectos cooperativos que contribuirán a la consecución de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Siguiendo con la misma previsión: «El conjunto arquitectónico incluye un palacete, un lago con puentes colgantes y jardines concebidos en pleno romanticismo, un modo ver el mundo donde los sentimientos priman por encima de la razón. Los jardines románticos se diseñaban con la premisa de romper con la rigidez y estructuración del jardín francés y volver a la naturaleza, mostrando un afán muchas veces desmedido por lo salvaje y lo exótico. El parque ofrece diferentes espacios donde admirar e interactuar con una exuberante vegetación y una colección zoológica en continuo crecimiento: Gamos, pavos reales, guacamayos, faisanes, patos, tortugas, erizos, etc. Un espacio con diferentes instalaciones que quiere servir como fuente de inspiración, aprendizaje y un lugar para un cambio social positivo».

Una experiencia que es realmente del todo inesperada en estos días en los que realmente cada detalle puede ser ejemplar. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente podremos sumergirnos de lleno en una naturaleza con mucha historia, en un marco que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad. Estos días descubriremos un plus de buenas sensaciones de la mano de un parque con mucha historia.