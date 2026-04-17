Parece ciencia ficción pero la CIA lo acaba de confirmar: localiza a un piloto desaparecido gracias a su ritmo cardíaco

En estos días se está hablando bastante de una historia que mezcla tecnología y rescates militares, y que ha generado más dudas que certezas. Según algunas informaciones, Estados Unidos habría utilizado un sistema capaz de detectar a una persona por su ritmo cardíaco para localizar a un piloto en Irán. Suena como una película, pero se dice que la CIA sí que usado ese sistema aunque también es cierto que no termina de convencer a los expertos.

Lo que sí está claro es el contexto. Un miembro de la tripulación de un caza F-15, identificado como «Dude 44 Bravo», logró sobrevivir durante casi dos días escondido en una zona montañosa después de ser derribado. El rescate fue complicado, con muchos medios implicados y varios momentos delicados, aunque finalmente se resolvió con éxito. A partir de ahí, algunas filtraciones han intentado explicar cómo se produjo su localización. Y es en ese punto donde aparece una versión que muchos científicos consideran poco creíble ya que se asegura que la CIA utilizó un sistema que le permitió dar con el piloto a partir de su ritmo cardíaco.

¿Encontró la CIA a un piloto por su ritmo cardíaco?

Según informaciones publicadas en medios como el New York Post, la CIA habría utilizado una herramienta experimental conocida como «Ghost Murmur», basada en inteligencia artificial y magnetometría cuántica, para detectar el latido del corazón del piloto a gran distancia y con ello podría haberlo localizado, tal y como sucedió finalmente para un rescate que acabó bien si tenemos en cuenta todo el contexto de la guerra actual.

La idea, en términos simples, es que cada latido genera una señal electromagnética que podría ser captada por sensores muy avanzados. A partir de ahí, un sistema informático se encargaría de aislar esa señal del ruido ambiental y convertirla en una localización. Incluso se ha llegado a mencionar que esta detección se habría producido a decenas de kilómetros, una afirmación que ha generado un fuerte escepticismo entre algunos expertos.

Lo que dice la ciencia

La magnetometría cuántica no es ciencia ficción. Existen dispositivos capaces de medir señales magnéticas extremadamente débiles, incluidas las que produce el cuerpo humano. De hecho, se utilizan en investigación médica. Sin embargo, el contexto es clave ya que estas mediciones se realizan en laboratorio, con sensores muy cerca del cuerpo y en condiciones muy controladas, sin interferencias externas.

Ahí es donde surge el principal problema. Según explica el portal Fast Company que ha hablado con varios físicos , la señal magnética del corazón es tan débil que apenas se puede detectar a unos centímetros del cuerpo. A medida que aumenta la distancia, su intensidad cae de forma drástica hasta volverse prácticamente indetectable, de modo que si se tiene en cuenta que la supuesta detección se produjo a unos 64 kilómetros, para muchos expertos, esta cifra no encaja con el conocimiento actual.

El motivo es que además el campo magnético del corazón se debilita muy rápido. A apenas un metro de distancia ya se reduce de forma significativa así que a mayor escala, el problema no es sólo la pérdida de señal, sino el entorno, teniendo en cuenta el propio campo magnético de la Tierra, la presencia de animales o cualquier interferencia eléctrica ya que todo ello genera un ruido que hace extremadamente difícil aislar una señal tan concreta como un latido.

Por eso, varios especialistas han sido claros al respecto. Si un sistema así funcionara en condiciones reales, supondría un avance revolucionario, muy por encima de lo que se ha demostrado hasta ahora.

El rescate sí está confirmado, pero no el método

Más allá de estas teorías, hay un elemento que sí está claro. El piloto utilizó una baliza de localización diseñada para situaciones de combate, un sistema habitual que permite a los equipos de rescate encontrar a personal derribado. La operación implicó a numerosos efectivos y medios aéreos, y no estuvo exenta de dificultades. De hecho, algunas aeronaves tuvieron problemas durante la extracción y tuvieron que ser destruidas posteriormente. Esto refuerza la idea de que la localización no dependió de una única tecnología, sino de un conjunto de herramientas y procedimientos.

Entre avance real y posible desinformación

El debate no es nuevo en el ámbito militar. En ocasiones, este tipo de informaciones también pueden formar parte de una estrategia para proyectar una imagen de superioridad tecnológica. La posibilidad de detectar a una persona sólo por su ritmo cardíaco tendría un impacto evidente si fuera real del todo. Pero, a día de hoy, la mayoría de expertos coincide en que esa capacidad no está demostrada fuera de entornos muy controlados.

Por eso, la conclusión es que el rescate ocurrió y fue exitoso. La tecnología que se le atribuye, en cambio, sigue rodeada de dudas a pesar de lo publicado por medios americanos ya que, según la comunidad científica, está muy lejos de poder aplicarse en las condiciones que se han descrito.