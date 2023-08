No te pongas nervioso si no te contestan. Esto es lo que hacen los signos del zodiaco cuando no te responden al WhatsApp

Los signos del zodiaco cuando no responden al WhatsApp están haciendo sus cosas, dependiendo de su horóscopo, las formas de contestar este chat son distintas. El día en el que hemos nacido puede darnos muchas pistas de la forma de afrontar los desafíos del día a día. El hecho de contestar o no el WhatsApp es uno de esos gestos que hacemos de forma automática. Toma nota de lo qué hacen estos signos al recibir un mensaje de un chat de este tipo y no responden.

Esto es lo que hacen los signos del zodiaco cuando no te responden al WhatsApp

Aries: No contesta porque está atendiendo a sus mil cosas por hacer en un solo día en un intento desperado de llegar a todo.

Tauro: Si no da señales de vida es porque se le ha roto el teléfono. Es un signo de esos que responde siempre y tiene muy claro qué poner.

Géminis: Seguramente no sepa ni donde está el teléfono, si quieres hablar con este signo, será mejor que vayas en su busca.

Cáncer: El mensaje no es el adecuado para él, sino contesta es porque realmente hay algo en esas palabras que le ha dolido más de la cuenta.

Leo: El motivo por el que no contesta es porque realmente no tiene nada que decir, es un signo al que le gusta ir de cara siempre que puede.

Virgo: Se esfuerza por decir la verdad, aunque a veces no sepa como sacarla a la luz, puede que le conteste más de la cuenta.

Libra: Es un signo que suele estar conectado por lo que si ves que tarda en responder es porque realmente no lo interesa la conversación.

Escorpio: Más tarde o temprano te contestará por cortesía, pero será mejor que no te hagas ilusiones por nada, no merece la pena.

Sagitario: Es una de las personas que no tiene demasiado interés en las redes sociales, por lo que será mejor que lo llames y no busques respuesta en redes sociales.

Capricornio: Podrás responder claramente a los menajes de este signo, es alguien que responde sin censura y casi al momento.

Acuario: Seguramente Acuario no tenga ni teléfono, es una persona que sabe muy bien cómo alejarse de todo.

Piscis: Estará buscando la forma de plasmar todas las palabras que guarda dentro en un solo mensaje que no sea muy largo.