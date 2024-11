Ni sal ni pimienta: el truco infalible para que la coliflor no huela al cocerla

Hay un truco infalible que nos permitirá conseguir disfrutar de la mejor coliflor posible, podrás cocerla sin que huela. Esta verdura es una de las más nos interesa incorporar en nuestro día a día, siendo uno de los básicos que no podemos dejar escapar, especialmente cuando estamos ante un alimento indispensable para cuidar nuestra salud. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en cómo conseguir disfrutar de ello.

Podemos comer una deliciosa col gratinada al horno con queso, ideal para los más pequeños, pero también debemos empezar a disfrutar de un tipo de alimentos que pueden ser fundamentales. En esencia estamos ante una verdura cuyo principal problema puede ser ese olor que desprende al cocinarla. No todo el mundo está preparado para poder disfrutar de este alimento. Tu cocina puede estar, especialmente, destinada a conseguir establecerse ante un tipo de alimentos que pueden dejar de oler. Hay un truco que evitará que ese olor, que puede molestar a aquellos que no amen a esta verdura, desaparezca por completo. Toma nota de la forma de conseguirlo fácilmente y sin apenas esfuerzo.

Ni pimienta ni sal

Hay algunos ingredientes que usamos en la cocina para intentar evitar que la coliflor huela un poco más de la cuenta. Aunque los tengamos en mente, quizás no acabará de funcionar de la manera que se merece esta verdura que necesita estar cocina a la perfección para darnos su mejor cara.

La pimienta puede darle el toque picante, sin duda alguna, se convierte en el mejor aliado de una combinación de sabores que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Por lo que, tenemos que apostar claramente por ese toque especial.

La sal, debe ser la justa, es quizás uno de los ingredientes que más se usa en la cocción de cualquier alimento. Pero eso no quiere decir que conseguiremos el acabado que nos merecemos, sino más bien todo lo contrario. Ese olor que desprende la coliflor seguirá estando activo, aunque le pongas el punto justo de sal.

Este truco no incluye estos alimentos que forman parte de tu día a día, a la hora de cocinar y disfrutar de una buena coliflor, debemos tener en cuenta que no todo sirve. Si no que debemos dejarnos guiar por una combinación de ingredientes que hay que poner en práctica.

El truco para que la coliflor no huela

Hay que comer coliflor, lo dice la asociación española de nutrición, que señala sus mejores cualidades: «El principal componente de la coliflor es el agua, lo que —acompañado del bajo contenido en hidratos de carbono, proteínas y grasas—, la convierte en un alimento de bajo contenido energético. En relación con las vitaminas destaca la presencia de vitamina C (si bien una parte considerable de la misma puede perderse durante los procesos de cocción) y folatos. La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y mejora la absorción del hierro. Los folatos contribuyen a la formación normal de las células sanguíneas y al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Una ración de coliflor cubre el 33% de las ingestas recomendadas para la población de estudio. En cuanto a su contenido en minerales, se considera a la coliflor un alimento fuente de potasio el cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, además del mantenimiento de la tensión arterial normal».

Hay dos ingredientes que ahora mismo seguro que tenemos en la cocina que nos ayudarán a disfrutar de la col sin necesidad de olerla. Siendo una forma de no molestar a aquellos que quieren comer bien, sin necesidad de ver este tipo de ingrediente que puede cambiarlo todo.

A la hora de cocer la col, puedes ponerle un trocito de limón, apenas se notará el olor con este básico que seguro que cocinarás en numerosas ocasiones. La coliflor no tendrá ese fuerte y olor, además, ganarás en salud ya que seguramente conoces las propiedades del limón como potente limpiador y desinfectante.

El segundo ingrediente y quizás uno de los trucos más conocidos, consiste en cocinar la coliflor con leche. Este ingrediente le dará el toque justo y si añades una patata y trituras el conjunto, tendrás una crema de lo más nutritiva para toda la familia. Conseguirás un acabado de 10 con este tipo de alimento que puede ser fundamental para todos.

A partir de ahora no habrá excusas que valgan, podrás disfrutar de este ingrediente de la mejor forma posible. En forma de cremas, como guarnición o simplemente con un poco de aceite y sal, esta verdura es una de las más recomendables con una temporada que acaba de empezar y puede traernos consecuencias inesperadas.