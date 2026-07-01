Se insta a los españoles a poner vinagre en la puerta de entrada este verano: por qué y para qué sirve

Con el calor que estamos teniendo estos días, seguro que además hemos notado como los insectos vuelven a hacer acto de presencia en casa. Es algo que se repite cada verano con hormigas que encuentran el camino hasta la cocina, moscas que entran en cuanto se abre la puerta o pequeños invasores que parecen salir de cualquier rincón. Ante eso, lo habitual es tirar de productos específicos o soluciones más contundentes, pero también hay quien opta por alternativas más simples que ya tiene a mano. Entre ellas, hay un remedio casero muy eficaz que consiste en el uso de vinagre en la entrada de casa.

La idea es sencilla ya que consiste en aprovechar las propiedades del vinagre para crear una especie de barrera en una de las zonas más sensibles de la vivienda: la puerta principal. Es ahí por donde suele empezar todo, especialmente cuando hay restos de comida, polvo o simplemente una vía de acceso abierta al exterior. El atractivo de este método está precisamente en eso, en que no hace falta comprar nada especial ni seguir un proceso complicado sino que con apenas pulverizar un poco de vinagre blanco, puedes evitar que los insectos te acaben invadiendo.

Se insta a los españoles a poner vinagre en la puerta de entrada este verano

El efecto del vinagre tiene que ver, sobre todo, con su olor y su composición. Muchos insectos se orientan a través de señales químicas y cualquier alteración en ese entorno puede descolocarlos. Al aplicar vinagre en el umbral o en los marcos de la puerta, lo que se hace es modificar ese rastro, creando una zona menos atractiva para ellos.

En el caso de las hormigas se nota especialmente. Su forma de moverse depende de caminos muy concretos que otras hormigas han marcado antes. Cuando ese rastro se interrumpe, pierden la referencia y dejan de seguir avanzando en esa dirección. No es que desaparezcan por completo, pero sí es habitual que dejen de entrar por ese punto concreto.

Con otros insectos el efecto es más irregular, pero en general el olor fuerte actúa como un elemento disuasorio. No es infalible, pero sí puede reducir la presencia en zonas de acceso si se aplica de forma constante.

También ayuda a mantener limpia la zona

Otro de los motivos por los que este truco se ha hecho popular es que no sólo se utiliza para los insectos. El vinagre también se emplea desde hace tiempo como producto de limpieza, y en la entrada de casa puede cumplir esa doble función sin demasiado esfuerzo. Esa zona acumula suciedad con facilidad: polvo de la calle, restos que se traen en el calzado o incluso olores que llegan del exterior así que aplicar una mezcla de vinagre y agua ayuda a mantener el área más limpia y a neutralizar olores que, de otro modo, se quedarían ahí durante días.

No sustituye a una limpieza más a fondo, pero sí puede servir como mantenimiento rápido. Y en ese sentido, el efecto indirecto también influye, porque un entorno más limpio suele ser menos atractivo para ciertos insectos.

Cómo usarlo sin complicarse y sin estropear superficies

Aplicarlo no tiene demasiado misterio, pero hay algunos detalles que conviene tener en cuenta. Lo más habitual es mezclar vinagre blanco con agua para rebajar su intensidad. Así se evita que el olor resulte demasiado fuerte dentro de casa y se reduce el riesgo de dañar superficies.

Una vez preparada la mezcla, basta con pulverizar ligeramente en el suelo junto a la puerta, en los marcos o en las zonas donde se haya detectado movimiento de insectos. No hace falta empapar la superficie ni repetirlo todos los días. Con una aplicación periódica suele ser suficiente para mantener el efecto. Eso sí, no todos los materiales reaccionan bien. El vinagre es ácido y puede afectar a barnices, pinturas o superficies como la piedra natural así que antes de usarlo de forma habitual, lo mejor es probar en un punto poco visible y ver cómo responde.

Funciona, pero tiene un límite

Como ocurre con muchos remedios caseros, su eficacia depende del contexto. En situaciones leves o como prevención, puede dar resultado. Ayuda a reducir la entrada de insectos por puntos concretos y es fácil de mantener en el tiempo sin demasiado esfuerzo.

Sin embargo, cuando el problema es mayor o hay una infestación clara, este tipo de soluciones se queda corto. Los insectos pueden encontrar otras vías de acceso o simplemente ignorar la barrera si las condiciones les favorecen. En esos casos, hace falta algo más que un truco puntual.

Al final, el vinagre no es un remedio milagroso, pero tampoco es inútil. Es una opción sencilla que puede sumar dentro de una estrategia más amplia. Usarlo con sentido, sin exagerar sus efectos y teniendo en cuenta sus limitaciones, es lo que realmente marca la diferencia.