Fiestas de Primavera de Murcia 2026: cuándo son, dónde, programa y cuándo se celebra el Bando de la Huerta

Murcia ya tiene la vista puesta en una de las semanas más esperadas de su calendario. Después de la Semana Santa llegarán las Fiestas de Primavera 2026, unos días en los que la ciudad cambia por completo y en los que vuelven a escena algunos de sus símbolos más reconocibles. No sólo por el ambiente que se forma en la calle o por la afluencia de gente, sino porque son unas fiestas que van muy ligadas a la identidad murciana y a su manera de entender la tradición.

La edición de las Fiestas de Primavera de este año, además, llega con un valor añadido. Tanto el Bando de la Huerta como el Entierro de la Sardina cumplen 175 años, y aunque no será hasta el 7 de abril cuando veremos los eventos que se han preparado, lo cierto es que ya se han celebrado algunos vinculados a esta conmemoración, incluida una recreación histórica del desfile sardinero, dentro de un aniversario que el municipio quiere convertir en uno de los grandes ejes de 2026. A todo eso se suma otra circunstancia poco habitual y es que la Virgen de la Fuensanta, que ya permanece en la Catedral, no volverá este año directamente a su Santuario de Algezares al terminar las fiestas, ya que iniciará una peregrinación por el centenario de su coronación. Con ese contexto, Murcia afronta unas Fiestas de Primavera que este año llegan cargadas de tradición y de grandes momentos, así que si vives en Murcia o vas a estar en ella durante las fechas de estas fiestas no te pierdas su programa y momentos clave.

Fechas de las fiestas de Primavera de Murcia

Las fiestas se dan en abril, aunque en realidad, el ambiente arranca semanas antes. El primer momento clave fue el 14 de marzo, cuando se celebró la elección de la Reina y Reina Infantil de la Huerta en el Auditorio Víctor Villegas. Ese acto, con la imposición de los Tocados de Azahar y el pregón, marca el inicio oficial, aunque todavía sin el bullicio de los días grandes. Pero a partir de ahí, todo va creciendo hasta llegar a las fechas importantes, que son las que de verdad llenan la ciudad:

7 de abril de 2026: Bando de la Huerta

11 de abril de 2026: Entierro de la Sardina

Entre esos dos días es cuando Murcia está completamente volcada con la fiesta, con actividades prácticamente a todas horas tal y como vemos ahora en su programa:

Programa completo

Las Fiestas de Primavera de Murcia 2026 se concentran en apenas unos días, pero lo cierto es que cada jornada tiene su propio peso dentro del calendario. No todo ocurre a la vez, y eso es precisamente lo que hace que la ciudad vaya cambiando de ambiente conforme avanzan los días.

El arranque fuerte llega el martes 7 de abril de 2026, con el Bando de la Huerta, el día más esperado. Desde primera hora, Murcia se llena de gente vestida con el traje tradicional. Hay música, comida típica en la calle y un ambiente que se reparte por plazas, jardines y barrios enteros. No es solo un desfile, es una jornada que se vive prácticamente durante todo el día.

Al día siguiente, el miércoles 8 de abril, el tono cambia un poco con el desfile «Murcia en Primavera». Es un acto mucho más visual, donde las flores toman el protagonismo y la ciudad muestra una cara más estética, más cuidada, sin perder ese aire festivo que ya se ha instalado.

El jueves 9 de abril llega uno de esos días que combinan varias cosas a la vez. Por un lado, se celebra la Batalla de las Flores, uno de los momentos más reconocibles de estas fiestas. Y por otro, tiene lugar la Llegada de la Sardina, que marca claramente el paso hacia la recta final.

A partir de ahí, el ambiente sardinero va ganando terreno poco a poco hasta llegar al cierre. El punto final será el sábado 11 de abril de 2026, con el Gran Desfile del Entierro de la Sardina, uno de los espectáculos más llamativos de todo el programa. Ese día, la ciudad se vuelca por completo antes de despedir unas fiestas que, como cada año, dejan la sensación de haberse pasado demasiado rápido.

Bando de la Huerta 2026: qué es y cuándo se celebra

El Bando de la Huerta se celebra el 7 de abril de 2026 y es el día que todo el mundo tiene marcado. Siempre cae en martes, justo después de Semana Santa, y en Murcia se nota cuando se acerca porque el ambiente cambia por completo. La mañana empieza con la ofrenda a la Virgen de la Fuensanta, uno de esos momentos que forman parte de la tradición de siempre. A partir de ahí, ya no hay vuelta atrás ya que la ciudad se llena de gente vestida de huertano, con las calles a rebosar y ese ambiente que va creciendo conforme pasan las horas. Luego llega el desfile, que es lo más conocido. Participan carros tirados por bueyes, barracas y grupos folclóricos, pero lo que de verdad llama la atención es lo que pasa alrededor. Desde las barracas se reparten productos típicos, se lanza comida y la gente participa sin duda, en uno de sus días más grandes.