Fernando Fernán Gómez recordó en 1980 la Guerra Civil: «Lo que más me llamó la atención fue la diferencia entre quienes la protagonizaron y la gente corriente»

En 1980, se emitió en el programa «A fondo», de RTVE, una entrevista en la que Fernando Fernán Gómez recordó cómo vivió la Guerra Civil española siendo todavía un adolescente. Tenía apenas 14 años cuando comenzó el conflicto y, al hablar de «Las bicicletas son para el verano», la obra teatral que posteriormente adaptaría al cine Jaime Chávarri, explicó qué recordaba de aquellos años: la distancia entre quienes tomaban las decisiones y quienes sufrían las consecuencias. «Lo que más aflora, me parece a mí, en Las bicicletas son para el verano, y lo que más recuerdo de la Guerra Civil es la tremenda diferencia entre el sentir de los protagonistas y de la gente común».

«Yo esto es lo que más recuerdo de la guerra, lo poco que me importaba a mí la esencia del gran drama y lo mucho que me importaba a mí que se estuviera frustrando mi adolescencia por aquella circunstancia histórica, de una magnitud tan desmesurada», contó. En «Las bicicletas son para el verano», la Guerra Civil constituye el telón de fondo de una historia en la que también tienen cabida el hambre, la incertidumbre y el miedo. «La vida cotidiana casi nunca sale en la prensa porque se considera que no es noticia», expresó.

El testimonio de Fernando Fernán Gómez sobre la Guerra Civil

Para construir la historia de «Las bicicletas son para el verano», el escritor recurrió a sus propios recuerdos de adolescencia y a las experiencias que había vivido durante aquellos años. La obra permite acercarse al conflicto desde una perspectiva familiar y cotidiana, sin necesidad de situar las grandes batallas en el centro del relato.

La trama transcurre en el Madrid de 1936 y sigue a Luisito y a su familia. El deseo del muchacho de tener una bicicleta para disfrutar de las vacaciones representa una aspiración sencilla, propia de cualquier adolescente. Sin embargo, sus planes se ven condicionados por el estallido de la guerra y por los cambios que se producen en la vida de quienes le rodean.

Fernán Gómez escribió la obra teatral, mientras que Jaime Chávarri se encargó de dirigir su adaptación cinematográfica, estrenada en el año 1984, con guion de Dolores Salvador. Agustín González interpretó a don Luis tanto en el teatro como en la película. El reparto cinematográfico contó también con actores como Amparo Soler Leal, Gabino Diego y Victoria Abril.

Al ser preguntado por sus ideas políticas durante la adolescencia, Fernán Gómez reconoció en la entrevista que había pasado por prácticamente todas las posiciones posibles. En aquella época, vivía en la calle Álvarez de Castro, en el barrio madrileño de Chamberí, donde tenía amigos que eran hijos de trabajadores y atravesaban dificultades económicas. Al mismo tiempo, estudiaba en el colegio de los Hermanos Maristas y formaba parte de la Juventud de Acción Católica. Esta convivencia de realidades y ambientes diferentes contribuyó a que conociera distintas formas de entender la sociedad desde muy joven.

«Yo me sentía obrerista, revolucionario, porque tenían toda la razón. Católico, muy católico, porque estaba en esa época de crisis tremenda de la adolescencia. Fascista, porque en el colegio de los Hermanos Maristas a los niños nos hacían una gran propaganda fascista».

Biografía

Actor, director, dramaturgo y escritor, destacó tanto por su talento como por su particular sentido del humor y su carácter directo. Nacido en Lima en 1921, desarrolló una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la literatura. Entre sus trabajos más conocidos figuran películas como «El viaje a ninguna parte» y «El abuelo», además de la obra teatral «Las bicicletas son para el verano». También fue académico de la Real Academia Española y recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1995. Murió en Madrid el 21 de noviembre de 2007, a los 86 años de edad. En 2023, el Estado adquirió el archivo de Fernando Fernán Gómez y de su esposa Emma Cohen.

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