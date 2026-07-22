Los expertos en climatización lo tienen claro: para que el ventilador sea efectivo no lo pongas apuntando hacia ti, debe estar junto a la ventana

Con la llegada del calor, muchas personas colocan el ventilador frente al sofá o apuntando directamente a la cama. En cambio, los arquitectos y los especialistas coinciden en que no es la manera más eficaz de utilizarlo. La razón es simple: un ventilador no reduce la temperatura del aire, sino que mueve el aire.

Jon Gilbersten, técnico en climatización de Estados Unidos, explica que la ubicación del ventilador puede cambiar por completo su eficacia. «Coloca el ventilador cerca de una ventana o de una puerta abierta, donde pueda introducir aire más fresco o expulsar el aire caliente. Eso cambia el aire de la habitación y realmente hace que el espacio esté más fresco”, asegura.

Añade que la orientación depende de la temperatura exterior: «Si fuera hace más fresco, orienta el ventilador hacia el interior. Si el exterior está más caliente que la habitación, oriéntalo hacia fuera.» Según dice el experto, muchas personas creen que apuntando el ventilador a tu cuerpo, la situación mejora, pero eso solo aumenta momentáneamente la sensación térmica. «Lo único que consigues es mover el mismo aire caliente alrededor de tu cuerpo».

El principio de los arquitectos

Este sistema coincide con uno de los fundamentos de la arquitectura bioclimática: la ventilación cruzada. Se trata de crear una corriente natural entre dos aberturas situadas en los lados opuestos de la vivienda para que el aire pueda atravesar el espacio y renueve continuamente el ambiente. Esto permite refrescar el interior sin necesidad de tirar del aire acondicionado.

Los especialistas recomiendan también el uso de dos ventiladores cuando sea posible para introducir aire fresco y expulsar el aire caliente. «Para conseguir el máximo enfriamiento, crea ventilación cruzada colocando ventiladores de entrada en el lado más fresco de la vivienda y ventiladores de extracción en el lado más cálido».

El mejor momento para utilizar este método es por la noche, al amanecer o siempre que la temperatura exterior sea inferior a la del interior. Cuando haga más calor, es ideal mantener las ventanas cerradas para evitar que entre el aire caliente y aprovechar el ventilador cuando el ambiente exterior se haya enfriado.