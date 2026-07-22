Moeve y ArcelorMittal firman el mayor acuerdo de Certificados de Ahorro Energético de España

Moeve y ArcelorMittal han firmado el mayor acuerdo de Certificados de Ahorro Energético (CAE) de España, una operación de 2,1 TWh anuales de ahorro que multiplica por diez el mayor pacto de este tipo registrado hasta la fecha en el país.

La firma refuerza este mecanismo como palanca real para la descarbonización de la industria y supone un impulso decisivo para la transición hacia una producción de acero más sostenible en Asturias.

Acería eléctrica en Gijón

La valorización del ahorro energético ha sido una pieza fundamental para poner en marcha el plan de descarbonización de ArcelorMittal en su división de productos largos de Gijón, apoyado en la inversión en una nueva Acería Eléctrica que se encuentra en la fase final de construcción.

El resultado permitirá una reducción notable del consumo energético y de las emisiones del proceso siderúrgico. Sólo el recorte de 2,1 TWh anuales equivale a más del 5% del consumo de energía final de todo el Principado de Asturias.

Ese ahorro llegará acompañado de una reducción de hasta un millón de toneladas de CO₂ equivalente en las emisiones de la siderurgia asturiana, una vez se complete la fase de transición del proceso productivo.

Palanca energética

Mecanismos como los Certificados de Ahorro Energético permiten ejecutar y acelerar proyectos industriales que exigen grandes inversiones para abordar la transición energética, un reto especialmente complejo en los sectores de mayor intensidad energética.

El sistema de CAE en España se articula a través del Real Decreto 36/2023, que obliga a las comercializadoras de electricidad y gas y a los operadores de productos petrolíferos y GLP —los llamados sujetos obligados— a lograr cada año una cantidad determinada de ahorro energético.

Para cumplir ese objetivo pueden aportar dinero al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o bien liquidar CAE, generándolos ellos mismos o adquiriéndolos en el mercado a otras empresas, como sucede en este acuerdo, en el que Moeve compra el ahorro certificado que genera ArcelorMittal con su nueva Acería Eléctrica.

Ahorro equivalente a 1 kWh en un año

Estos certificados permiten a las empresas contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética mediante aportaciones económicas y ahorros acreditados. Un CAE certifica que se ha conseguido un ahorro equivalente a 1 kWh en un año a través de actuaciones de eficiencia y reducción de emisiones.

«Este acuerdo contribuye a impulsar la sostenibilidad y competitividad de uno de los sectores con mayor intensidad energética», ha destacado Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, que ve en los CAE «una palanca clave» para activar la transición energética en la siderurgia.

Estrategia Moeve decarbonize

El pacto consolida a Moeve como agente de referencia del emergente mercado de CAE y se enmarca en su propuesta Moeve decarbonize, con la que acompaña a sus clientes industriales poniendo a su disposición un portafolio de energías como electricidad renovable, biometano o HVO.

Moeve es una compañía internacional con más de 11.000 empleados que, tras más de 90 años operando como Cepsa, adoptó su nueva marca en 2024 para liderar la producción de moléculas verdes como el hidrógeno renovable y los biocombustibles de segunda generación, en el marco de su plan Positive Motion 2030.

ArcelorMittal, por su parte, es el principal productor siderúrgico y minero del mundo, presente en 60 países y con producción primaria de acero en 15. En 2025 registró una cifra de negocio de 61.400 millones de dólares (unos 53.800 millones de euros) y produjo 55,6 millones de toneladas de acero bruto.

Ambas compañías coinciden en que el acuerdo marca un punto de inflexión para el acero español. «El resultado nos permitirá producir aceros con bajas emisiones de carbono y asegurar un futuro más sostenible», ha resaltado Philippe Meyran, CEO de ArcelorMittal España, convencido de que en Asturias se fabricará «un acero con una huella de carbono significativamente más baja».