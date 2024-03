Efedra, el remedio natural prohibido en España, ¿qué es y por qué no se comercializa aquí?

A pesar de que no hay grandes secretos para bajar de peso, y la mejor manera de adelgazar es comer sano y entrenar regularmente, muchas personas cometen el error de recurrir a suplementos dietéticos de dudosa procedencia. Saber cuál es su origen y qué efectos pueden tener en el cuerpo es clave para analizar su consumo a conciencia. Por esto nos preguntamos qué es efedra, el remedio natural prohibido en España y otros países.

En principio, se trata de uno de los suplementos dietéticos más populares del mercado. Se volvió famoso hace un par de décadas, cuando deportistas de diversas partes del planeta afirmaban que era una de las razones de su éxito en las competiciones.

Quizá motivados por los referentes del deporte, una gran cantidad de ciudadanos de a pie confiaron entonces en el impacto de la efedra. Lamentablemente, no fueron pocos los que sufrieron las consecuencias de ingerir el remedio sin consultar a un profesional médico.

La efedra, prohibida desde el 2004 en los EE.UU y Europa

Sin embargo, las primeras investigaciones demostraron que la efedra podía ser perjudicial para el organismo. Los doctores y las autoridades de las distintas disciplinas la prohibieron de inmediato, siendo el caso más emblemático el de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que lo consideró un «compuesto peligroso» para el bienestar.

Desde entonces su uso como complemento está prohibido. Algo parecido pasa en la Unión Europa y, por ende, también en España.

Tras las evaluaciones pertinentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -EFSA-, el viejo continente incluyó a esta sustancia dentro del listado de las prohibidas para su comercialización. Y por eso ya no es tan común ver se ofrezca en diversos lugares.

Paralelamente, sus defensores dicen que, de ser adoptada, la efedra acelera la pérdida de peso y disminuye el apetito.

¿Por qué debemos evitar estos suplementos?

Los expertos explicaron cuál es la acción de la efedra, además conocida «má huáng», asegurando que contiene compuestos que estimulan el sistema nervioso e incrementan la cantidad de energía que quemamos aún en reposo.

No obstante, publicaciones como ésta muestran su preocupación por los compuestos activos alcaloides efedrina, pseudoefedrina, norefedrina y norpseudoefedrina que, combinados con la cafeína como se solían comercializar, podían ser un combo explosivo.

Entre los síntomas adversos apreciados en los pacientes hospitalizados por la ingesta de efedra destacan las náuseas, los vómitos, la ansiedad, la presión arterial alta, las alteraciones del ánimo y el ritmo cardíaco anormal seguido de ataques cardíacos severos. Asimismo, los estudios dejaron en claro que su efectividad como suplemento dietético se perdía al cabo de unos pocos meses.

Como todos los suplementos dietéticos, los suplementos para bajar de peso pueden tener efectos secundarios y pueden interactuar con medicamentos recetados y de venta libre. En algunos casos, los componentes activos de los ingredientes botánicos u otros ingredientes promocionados para bajar de peso son desconocidos; o no han sido debidamente examinados por científicos.

Ante la menor duda, puedes revisar el buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Allí hallarás datos valiosos vinculados con la seguridad de los complementos que se comercializan a nivel nacional.

Encontrarás las declaraciones nutricionales de los fabricantes y otra información importante. Más allá de eso, fíjate a la hora de comprar siempre a vendedores fiables.

Natural no significa seguro. Aunque un suplemento dietético se venda como natural podría ser dañino. No te aventures a utilizarlo. Muchas especies vegetales contienen sustancias activas que pueden no ser seguras.

Los extractos concentrados son un buen ejemplo de ello. En general, como regla, escapa de todo aquello que parezca «milagroso».

¿Con qué podemos sustituir a la efedra?

Ahora que sabes por qué consumir efedra es mala idea, aún puedes sustituirla con otras plantas y alimentos que son inocuos. Ingiriéndolos disfrutarás de los mismos beneficios que podía aportar la efedra pero sin las desventajas de este complemento.

Té verde

Reconocido por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para activar el metabolismo, quemando calorías aún al descansar, beber té verde una vez al día te ayudará a quemar grasa y perder peso sin tener que privarte tanto de los alimentos que te gustan.

Garcinia cambogia

Esta fruta tropical posee ácido hidroxicítrico, que suprime el apetito y, de este modo, impide la acumulación de tejidos adiposos. Puedes comprar la Garcinia cambogia en suplementos dietéticos que, al contrario de los de efedra, no tienen contraindicaciones.

Cetonas de frambuesa

Estos compuestos naturales se crean a partir de las frambuesas y contribuyen a la descomposición de las grasas acumuladas.

Recuerda, antes de recurrir a ellas, visitar a un nutricionista para que te dé el visto bueno y haga un seguimiento de tu caso. Aconsejamos que un especialista se encargue de observar tu evolución y, ante el menor síntoma adverso, mires bien qué puedes hacer y que el médico te pueda hacer un examen.