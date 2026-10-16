Baruch Spinoza, filósofo neerlandés: «He procurado no reírme de las acciones humanas, ni deplorarlas ni odiarlas, sino comprenderlas»

Criticar a alguien por sus decisiones, enfadarse ante sus errores o ridiculizar sus comportamientos son reacciones habituales en la vida cotidiana. Sin embargo, el filósofo Baruch Spinoza propuso una forma diferente de acercarse a la naturaleza humana, que trataba de intentar comprender por qué las personas actúan como lo hacen. Su reflexión, recogida en el Tratado político, invita a sustituir el juicio inmediato por el análisis y a reconocer que incluso las emociones más incómodas tienen causas que merece la pena estudiar.

Una frase escrita hace más de tres siglos

Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 y se convirtió en una de las figuras fundamentales de la filosofía moderna. Su pensamiento cuestionó algunas ideas religiosas y filosóficas dominantes de su época, y dedicó buena parte de su obra a estudiar la relación entre la razón, las emociones y la libertad humana. La frase aparece en el primer capítulo de su Tratado político, una obra que dejó inacabada y que se publicó después de su muerte, en 1677.

En ese pasaje, Spinoza explica que no pretende burlarse de las acciones humanas, lamentarlas ni condenarlas, sino comprenderlas. El filósofo compara las emociones con fenómenos naturales, como el frío, el calor o las tormentas, ya que, aunque puedan resultar desagradables, no dejan de tener causas. Desde esta perspectiva, estudiar el comportamiento humano exige la misma voluntad de investigación que aplicaríamos a cualquier otro fenómeno de la naturaleza.

Comprender antes de juzgar

La propuesta de Spinoza no consiste en justificar cualquier conducta ni en afirmar que todas las decisiones son correctas. Su objetivo es averiguar qué circunstancias, deseos y emociones intervienen en ellas. El miedo, la envidia, la ira o el orgullo pueden influir en nuestras reacciones sin que siempre seamos plenamente conscientes de sus motivos. Comprender esos mecanismos permite analizar mejor las situaciones y evitar explicaciones demasiado simples sobre las personas.

En su obra Ética, el filósofo desarrolla esta visión de las emociones y sostiene que los seres humanos forman parte de la naturaleza, en lugar de constituir una excepción a sus leyes. Estudios destacan que su teoría busca explicar los afectos a partir de sus causas y estudiar cómo influyen en nuestra capacidad para actuar. El conocimiento de las emociones ocupa, por tanto, un lugar central en su reflexión filosófica.

Una lección para las relaciones cotidianas

La frase de Spinoza conserva su interés porque invita a detenerse antes de sacar conclusiones sobre los demás. Una reacción que parece incomprensible puede estar relacionada con experiencias previas, inseguridades, expectativas o circunstancias que desconocemos. Preguntarse qué hay detrás de un comportamiento no obliga a aceptarlo, pero puede ayudar a responder con más criterio y menos impulsividad.