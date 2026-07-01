Así es el barco más grande jamás construido: 1.600 metros de eslora, 80.000 pasajeros y una inversión de 13.000 millones de euros

1.600 metros de eslora, 80.000 pasajeros y una inversión de 13.000 de euros, es el barco más grande jamás construido hasta la fecha. Es hora de empezar a prepararnos para un viaje que gana protagonismo, esos cruceros que son un clásico cada año. Una manera de ver mundo con ciertas ventajas que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estos barcos son casi pequeñas ciudades en movimiento que nos trasladan a los puntos del planeta en los que queremos estar.

Es la manera más cómoda de viajar, sin colas, largos trayectos en un espacio cerrado o cualquier incomodidad o contratiempo en el viaje. Disponemos de nuestra habitación para descansar mientras el barco se mueve y descubriremos en una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto se nota. Un barco más grande, puede traer a tantos pasajeros como una pequeña ciudad, con espacio suficiente para hacer infinidad de planes sin bajar del barco.

El barco más grande jamás construido es así

Los cruceros son una forma de viajar que ha conquistado a familias, parejas o personas que desean descubrir la esencia de un desplazamiento con todas las comodidades del mundo. Un lugar en el que desplazarse y empezar a conseguir una casi urbanización hecha desde 0.

Pensar en una pequeña ciudad flotante es posible cuando vemos la construcción de este barco que puede llegar a convertirse en un detalle que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Con una tecnología cada vez más y más sofisticada no parece que haya nada imposible.

Teniendo en cuenta que estamos ante una obra casi faraónica de más de 1.600 metros de eslora. Un kilómetro y medio que podremos recorrer de tal forma que conseguiremos empezar a tener en estos días que tenemos por delante una larga lista de tareas por hacer.

Tocará pensar en este barco en el que quizás nos sintamos como en el Titanic del siglo XXI. El más grande y sofisticado jamás construido con unas medidas de seguridad que puede acabar siendo lo que nos hará caernos rendidos ante una construcción que puede ser esencial.

1.600 metros de eslora, 80.000 pasajeros y una inversión de 13.000 millones de euros

Una inversión de 13.000 millones de euros puede traernos de vuelta el barco más grande jamás construido de la historia. La tecnología lleva décadas desafiando todas las normas, pensar en un gigante que albergará más de 80.000 personas durante semanas o incluso meses.

Tal y como se presenta este proyecto: «Freedom Cruise Line International Inc., una corporación de Florida, («FCL») anunció hoy con orgullo que la aclamada firma de arquitectura de Schopfer Associates LLC., es la entidad de diseño líder para el concepto del Barco Libertad, un megabuque sin precedentes que se prepara para redefinir un estilo de vida y los viajes por el océano. Schopfer Associates, bajo el liderazgo de E. Kevin Schopfer, aportaría una visión de diseño crítico y experiencia multidisciplinaria a Freedom Ship, elevándolo de un esfuerzo de ingeniería sin precedentes a un entorno global plenamente realizado y habitable. Basándose en una cartera probada de trabajos galardonados internacionalmente, incluido el reconocimiento del A’ Design Award & Competition, la empresa ofrece una capacidad única para integrar la planificación arquitectónica a gran escala con el diseño marino avanzado y la experiencia espacial centrada en el ser humano. Schopfer Associates lideraría la conceptualización y el desarrollo de distritos urbanos cohesivos, reinos públicos dinámicos y una identidad visual unificadora que posiciona a Freedom Ship como una ciudad flotante funcional y un destino global icónico».

Siguiendo con la misma explicación: «Un proyecto marítimo ambicioso e histórico, Freedom Ship representa un paso audaz hacia la innovación, la sostenibilidad y experiencias inolvidables en el mar. Diseñado como algo más que un crucero, el Freedom Ship es una ciudad flotante en el mar, que reúne ingeniería de última generación, entretenimiento de clase mundial y un compromiso con la responsabilidad ambiental. El concepto Freedom Ship se ha desarrollado durante años de planificación y en colaboración con expertos navales y marítimos, así como con arquitectos aclamados a nivel mundial. Con un peso de más de 2 millones de toneladas brutas, una milla de largo, 800 pies de ancho y 30 pisos de alto, Freedom Ship sería el buque marítimo más grande jamás construido en la historia. El concepto de diseño incluye un espacio de unidad residencial y comercial que estaría disponible para la compra o el arrendamiento y el emprendimiento a bordo de todo tipo se promovería a medida que el barco viaja por el mundo».