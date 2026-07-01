El crucero con el parque acuático más grande del mundo debuta en Málaga: la suite más exclusiva supera los 35.000 euros

Hay barcos que transportan pasajeros y otros que se convierten en un destino en sí mismos. El Legend of the Seas, la nueva joya de Royal Caribbean, pertenece a esta última categoría. Considerado uno de los cruceros más grandes y revolucionarios jamás construidos, este gigante del mar ha elegido Málaga para iniciar su aventura europea, confirmando el creciente protagonismo de la ciudad como uno de los grandes puertos del Mediterráneo. Con 365 metros de eslora, 248.663 toneladas y 20 cubiertas, el Legend of the Seas impresiona incluso antes de poner un pie a bordo. Su capacidad para más de 5.600 pasajeros, atendidos por una tripulación de unas 2.350 personas, da una idea de la magnitud de este auténtico resort flotante, donde cada rincón ha sido diseñado para sorprender.

Su gran estrella es, sin duda, Category 6, el parque acuático más grande construido sobre el océano. Situado en el distrito de aventuras Thrill Island, reúne seis espectaculares toboganes con caídas libres, curvas imposibles y zonas de gravedad cero que rivalizan con los mejores parques acuáticos del mundo. La adrenalina continúa con Crown’s Edge, una vertiginosa combinación de circuito de obstáculos y tirolina suspendida a 47 metros sobre el mar, además del simulador de surf FlowRider y el rocódromo Adrenaline Peak.

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Pero este coloso también sabe bajar el ritmo. Entre sus espacios más sorprendentes destaca Central Park, un exuberante jardín al aire libre con más de 33.000 plantas naturales, un oasis de vegetación donde pasear entre restaurantes, terrazas y zonas de descanso mientras el barco navega. Muy cerca se encuentra el Vitality Spa, pensado para quienes buscan desconectar en un entorno de absoluta calma.

Las familias disponen de un universo propio en Surfside, un barrio diseñado para todas las edades que combina piscinas, parques acuáticos infantiles y el programa Adventure Ocean, mientras que quienes buscan una experiencia más exclusiva pueden refugiarse en The Hideaway, una espectacular piscina elevada con vistas infinitas al océano y ambiente de beach club.

La propuesta gastronómica está a la altura de un hotel de lujo. 28 restaurantes, más de 20 bares y salones y experiencias culinarias para todos los gustos convierten cada comida en un viaje diferente. Desde propuestas internacionales hasta restaurantes de autor, el barco ofrece una de las ofertas gastronómicas más completas del mundo de los cruceros.

Cuando cae la noche, el entretenimiento toma el relevo con producciones inspiradas en Broadway, espectáculos acuáticos, acrobacias aéreas y exhibiciones sobre hielo. Entre las grandes novedades destaca Charlie y la fábrica de chocolate, un musical que desembarca por primera vez en alta mar, acompañado por otros shows que transforman el barco en un auténtico teatro flotante.

Viajar a bordo del Legend of the Seas también supone acceder a una experiencia exclusiva. Los precios parten de unos 1.250 euros por persona para un camarote interior en un itinerario de siete noches por el Mediterráneo. Las habitaciones con balcón superan habitualmente los 1.600 euros, mientras que las suites más exclusivas pueden alcanzar los 5.000 euros por persona o incluso más, dependiendo de la temporada y de la categoría elegida.

Tras su estreno en Málaga, el crucero navegará por el Mediterráneo con salidas desde Barcelona y Roma antes de poner rumbo al Caribe, donde realizará itinerarios desde Fort Lauderdale con escalas en algunos de los destinos más codiciados de la región.