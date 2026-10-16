Antonio Gala, poeta y dramaturgo español, sobre la felicidad: «El hombre es el único animal que ríe y el único que llora; porque es el único que percibe la diferencia entre lo que es y lo que debería ser»

Antonio Gala es uno de los grandes dramaturgos españoles. Poeta y novelista, escribía sobre el amor sin esconder su lado más doloroso. En sus libros y obras de teatro abundan, de hecho, personajes que se enamoran, pero a la vez se equivocan, toman decisiones difíciles y terminan descubriendo que la vida tiene poco que ver con lo que habían imaginado. El escritor, nacido en Ciudad Real en 1930 y vinculado desde niño a Córdoba, dedicó buena parte de su carrera a hablar de esos sentimientos que todos conocemos, pero que no siempre sabemos explicar. Pero no sólo el amor, la felicidad fue también uno de los asuntos que aparecieron una y otra vez en su literatura, casi siempre ligada a las expectativas que ponemos en los demás.

Y en este contexto surge una frase que, atribuida a Gala, no deja de compartirse en redes sociales por su belleza y profundidad. Una frase que dice lo siguiente: «El hombre es el único animal que ríe y el único que llora; porque es el único que percibe la diferencia entre lo que es y lo que debería ser» y que otras fuentes atribuyen a William Hazlitt, un ensayista inglés que la incluyó en una obra publicada en 1819, más de un siglo antes del nacimiento del escritor español. Entonces, ¿es ésta una frase de Gala y, si no lo es, por qué se le atribuye? ¿Qué quiere decir realmente y cómo se vincula al legado del escritor español?

Antonio Gala, poeta y dramaturgo español, y su frase sobre la felicidad

William Hazlitt, escritor y crítico literario británico, recogió esta reflexión que muchos atribuyen a Antonio Gala. Lo hizo en Lectures on the English Comic Writers, una obra de 1819 en la que analizaba el humor y la comedia inglesa. La frase aparece al comienzo de la primera conferencia, dedicada precisamente a explicar por qué nos reímos y por qué lloramos.

Por tanto, no se trata de una cuestión de interpretaciones. El texto original existe y puede consultarse, incluso, en la biblioteca digital del Proyecto Gutenberg. Hazlitt escribió esas palabras mucho antes de que naciera Antonio Gala, aunque con el paso del tiempo hayan terminado asociándose al dramaturgo español. ¿Y por qué ocurre esto? No se ha podido establecer cuándo comenzó la atribución equivocada, pero la frase aparece en algunas recopilaciones de pensamientos de Gala y siempres se le menciona cuando se comparte por redes. Es posible que su parecido con los temas que trataba habitualmente el escritor haya contribuido a esa confusión.

Qué significa realmente esta reflexión sobre la felicidad

Hazlitt no estaba hablando exactamente de cómo conseguir la felicidad. Lo que intentaba explicar era por qué una misma persona puede reaccionar con lágrimas ante determinadas situaciones y, en cambio, reírse de otras que tampoco salen como esperaba. Para él, la diferencia estaba en la importancia que concedemos a lo sucedido. Pensemos, por ejemplo, en alguien que lleva meses preparando una celebración. Ha elegido el lugar, organizado los detalles y se ha imaginado cómo será ese día. Pero cuando llega el momento, algunas cosas fallan. Si se trata de un pequeño contratiempo, probablemente acabará riéndose de lo ocurrido. Si sucede algo que considera verdaderamente importante, la decepción puede ser mucho mayor.

Eso es lo que plantea el ensayista inglés. Tenemos una idea de cómo deberían suceder las cosas y, cuando la realidad nos lleva la contraria, reaccionamos de maneras distintas. No siempre lloramos porque haya ocurrido una desgracia, ni nos reímos únicamente porque algo sea divertido. A veces, ambas respuestas nacen de comprobar que aquello que esperábamos no ha sucedido. La reflexión también permite entender por qué resulta tan complicado sentirse completamente satisfecho. Podemos alcanzar una meta y empezar enseguida a pensar en la siguiente. O descubrir que algo que deseábamos desde hacía años no era tan extraordinario como habíamos imaginado. Esa costumbre de comparar lo que tenemos con lo que nos gustaría tener puede acompañarnos durante toda la vida.

Antonio Gala y su particular manera de escribir sobre el amor y la felicidad

Aunque la frase pertenece a Hazlitt, el amor y la felicidad fueron dos asuntos muy presentes en la obra de Antonio Gala. Un buen ejemplo es La pasión turca, novela publicada en 1993 y llevada al cine por Vicente Aranda. En ella cuenta la historia de Desideria, una mujer que se enamora durante un viaje a Turquía y acaba atrapada en una relación marcada por la obsesión y el sufrimiento. Lo que parecía el comienzo de una vida feliz termina siendo todo lo contrario.

El escritor también abordó los desencuentros amorosos y las renuncias en obras como Anillos para una dama. Gala, que ganó el Premio Planeta en 1990 con El manuscrito carmesí, falleció en Córdoba en mayo de 2023, a los 92 años. Y aunque no parece que escribierala famosa frase sobre la risa y el llanto, sus historias muestran precisamente esa diferencia entre la vida que imaginamos y la que finalmente nos toca vivir.