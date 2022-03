Los animales que inspiraron en las películas animadas más taquilleras

Muchas son las películas de animación que están protagonizadas por animales. De hecho, estas son las películas que suelen tener mayor éxito entre los más pequeños que suelen empatizar mucho cuando los protagonistas son animales viviendo un sinfín de aventuras. Pero ¿sabías que algunos de ellos existieron en la vida real? Descubre ahora, los animales que inspiraron las películas animadas más taquilleras.

Animales que inspiraron películas

Anota estos animales porque seguro que los habrás visto en algunas de las películas de animación más famosas pero quizás no sabías que existen en la realidad. Estos son los animales que inspiraron las mejores películas animadas.

Tamatoa de Moana

Tamatoa de Moana es un cangrejo más grande que la vida cubierto de tesoros y está basado precisamente en el cangrejo de los cocoteros de gran tamaño. Encontrado en los océanos Pacífico e Índico, este crustáceo gigante usa sus enormes garras para abrir cocos . Aunque no es tan grande como Tamatoa, el cangrejo cocotero normalmente pesa alrededor de 10 libras.

Remy de Ratatouille

Remy de Ratatouille es una rata que tiene un gran gusto por la comida y grandes sueños de convertirse en chef. Para hacer la película de Pixar, los animadores se inspiraron en los casos de restaurantes que a veces se han visto asaltados por ratas y roedores, aunque para crear una historia sobre el sueño del pequeño Remy, al que hicieron de lo más realista gracias a su pelaje gris, pequeñas patas rosadas y una cola larga.

Los perros de 101 Dálmatas

Una de las películas más famosas de la historia de la animación es 101 Dálmatas que a pesar de su éxito no es una historia original. De hecho, se basa en la novela de 1956, The One Hundred and One Dalmatians, escrita por Dodie Smith quien narraba en el libro su propia experiencia con sus dálmatas que por lo visto tuvieron varias camadas y le llenaron la casa de perros.

El Rey León

Todos los animales de la selva que aparecen en el Rey León se inspiran en animales de la vida real, pero los animadores de este gran éxito de Disney, se centraron sobre todo en el personaje de Pumba, un jabalí al que copiaron físicamente todo lo que pudieron pero al que quisieron darle un rasgo que en la vida real no es así del todo. Seguro que recordáis como a Pumba le encanta comer todo tipo de bichos junto a su amigo suricata Timón, pero lo cierto es que los jabalíes reales son herbívoros y especialmente les gustan las raíces, pero no los bichos que a veces encuentran en ellas y que suelen evitar a toda costa dejando a la intemperie para que se las coman los pájaros.

Calamardo de Bob Esponja

Por último, un personaje que no es de una película (a pesar de que luego lo hemos visto en distintas películas) sino de una serie. Calamardo de Bob Esponja y que a pesar de su nombre no es un calamar, sino que está inspirado en los pulpos. El creador Stephen Hillenburg reveló que Calamardo es un pulpo a pesar de que tiene menos tentáculos (seis) porque lo hace más fácil de animar. Su cabeza grande y bulbosa se parece mucho a la de un pulpo, pero ahí es donde terminan las similitudes entre los dos.