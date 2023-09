Salud Agalmatofilia: es una de las filias más raras conocidas y consiste en sentirse atraído hacia estatuas o maniquíes

¿Has oído hablar de la agalmatofilia? Es una de las filias más raras que se conocen y se caracteriza por sentir una atracción sexual irrefrenable hacia objetos inanimados tales como bustos, maniquíes, muñecos o estatuas. Se engloba dentro de los trastornos psicosexuales y fue el psicólogo alemán Richard von Krafft-Ebing el primero en describirla. En el año 1877, escribió acerca de un jardinero que se enamoró de una estatua de la Venus de Milo, hasta el punto de intentar consumar esta relación.

¿Qué es la agalmatofilia?

Los agalmatofílicos tienen deseos sexuales hacia estatuas y otros objetos inanimados que representen la forma humana. Pueden tener una fantasía en la que mantienen relaciones u observar esculturas en posiciones sugerentes. Por extraño que pueda parecer, es una parafilia batante común en todo el mundo, especialmente en los países del norte de Europa.

En líneas generales, las personas con agalmatofilia se sienten atraídas por los maniquíes, las muñecas y las estatuas desnudas. Sin embargo, no siempre es así, ya que también se pueden excitar ante la idea de transformarse a sí mismo o otra persona en su objeto de deseo.

La etimología de esta palabra procede del griego: «agalma» que significa «estatua» y «philia», que es «amor». No están claras las causas de esta parafilia, pero su origen podría deberse a algún trauma de la infancia, aunque no tiene que estar necesariamente relacionado con ello. Las personas con problemas psicológicos también pueden desarrollar trastornos relacionados con la sexualidad al tener deseo y no poder cumplirlo.

Caso real

Cristian Montenegro es un joven colombiano residente en Bogotá que se ha casado con una muñeca de trapo a la que ha bautizado con el nombre de Natalia. En un vídeo viral de TikTok, contaba que «estamos abriendo un nuevo amor, así que de ahora en adelante, Natalia y yo estamos casados».

Cristian empezó a salir con la muñeca hace algo más de un año y asegura que «si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Al menos tengo algo. Con mi Natalia, vemos la televisión y hablamos de todo. No saben cuánto la amo».

Hace solo unos días, Cristian ha vuelto a ser noticia al revelar que Natalia ha «dado a luz» a su tercer hijo. En el vídeo compartido en redes sociales aparece la muñeca de trapo tumbada en la parte trasera de una ambulancia mientras le «atienden» los médicos.