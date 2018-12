Christmas Jumper Day 2018: Un jersey navideño por una buena causa

María Valverde y Andrés Iniesta son las cabezas visibles del Christmas Jumper Day en España, una iniciativa organizada por Save the Children.

El Christmas Jumper Day es una tradición de origen británica que está extendiéndose rápidamente por el resto del mundo. El lema del Christmas Jumper Day es Make the world better with a sweater (Mejora el mundo con un jersey).

El Día del Jersey Navideño está promovido por la ONG Save The Children UK y se celebra, desde el año 2012, un viernes del mes de diciembre. Esta iniciativa solidaria invita a colaborar con un gesto tan sencillo como ponerse un suéter que tenga motivos festivos.

¿Qué es el Christmas Jumper Day?

El día señalado, los participantes llevan con vocación deportiva y sin ningún tipo de temor al ridículo, un jersey navideño al trabajo, al gimnasio o a la escuela.

Pero no se trata exclusivamente de una experiencia lúdica, se espera que las personas participantes donen una pequeña cantidad de dinero a la ONG en beneficio de sus programas de educación, salud y protección contra la violencia a los niños.

La filial española de Save the Children reclutó a la actriz María Valverde y al futbolista Andrés Iniesta para promover la iniciativa del Christmas Jumper Day.

Actrices como Adriana Ugarte o Thais Blume se unirán a la campaña que ha contado con numerosas celebridades. Muchas de ellas se adhieren todos los años a la causa y aprovechan la plataforma que ofrecen las redes sociales para exhibir al mundo sus jerséis navideños.

Selfish Mother, una web sobre maternidad muy conocida por su línea de camisetas benéficas #GoodTees, encargó a una serie de personalidades de la industria de la moda y el cine que participen y colaboren en una edición de jerséis de los que el 50% de las recaudaciones se destinará a Save the Children.

Las modelos Adwoa Aboah (quien ganó el premio a la Modelo del Año en los Fashions Awards), Poppy Delevingne, Laura Bailey y Erin O´Connor, David Gandy y Nicholas Hoult participaron con unas sudaderas de sobrio diseño y eslóganes como “Merry”, “Peace”, “Love” o “Grinch”.

El aspecto negativo de esta celebración es el impacto que se vincula a la sostenibilidad. Según el diario británico The Guardian, esta Navidad se consumirá ropa con motivos festivos o invernales por un valor de unos 250 millones de euros.

Haciéndose eco de un estudio realizado por la fundación Hubbub, el famoso periódico asegura que una cuarta parte de los jerséis de Navidad se desecharán tras haber sido usados tan solo una vez, lo cual tendrá un gran impacto negativo en el medioambiente.