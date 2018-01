Confucio: biografía del filósofo chino que fundó el confucianismo

Confucio nación en el año 551 a. C. en el distrito de Zou, antiguo estado de Lu y actual provincia de Shandong en China. Pertenecía al clan Kong, una familia noble de terratenientes. Cuando tenía tres años, su padre murió y la familia quedó pobre.

Confucio fue educado en escuelas para plebeyos donde aprendió las Seis Artes. Estas consistían en estudiar ritos, música, arquería, conducción, caligrafía y matemáticas. Era un tipo de formación que buscaba formar a un hombre completo como ocurriría durante el Renacimiento occidental y los humanistas.

Carrera política

Durante su juventud trabajó en la administración del estado de Lu y acabó ascendiendo hasta el equivalente de ministro de justicia de la región. Sus reformas buscaban erradicar el crimen y su administración se caracterízo por la imparcialidad.

Confucio quería crear un gobierno centralizado, en lugar de uno organizado en torno al poder de tres familias poderosas y desmantelar sus fortificadas ciudades. Esto le llevo a colaborar con diferentes líderes de la época para que derrocasen a las familias Ji, Meng y Shu. No obstante, esto no pudo lograrse y en el año 497 a. C. fue condenado al exilio.

Confucianismo

Tras ser exiliado viajó y se dedicó a enseñar e instruir a discípulos. Sus ideas veneraban las costumbres tradicionales y defendían el seguir una buena conducta en la vida, un gobierno basado en la justicia, la caridad y el respeto a la jerarquía. La tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados eran las máximas de su forma de pensar.

Confucio defendía que si se siguen estos principios, otras personas los seguirán e imitarán. Por ejemplo, si un príncipe actúa siguiendo estas ideas, sus súbditos le seguirán e igual ocurre con padres e hijos, maridos y mujeres y entre hermanos mayores y menores.

Sus ideas acabaron teniendo una gran influencia en la filosofía y en la posterior historia de China, pues muchos emperadores y gobernantes se inspiraron en su obra.

El confucianismo inspiró así mismo a otras corrientes de pensamientos como el taoísmo.