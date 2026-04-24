Endesa Play elige a 15 artistas para competir en sus semifinales de Madrid, Barcelona y Sevilla

Llega el momento de las decisiones en Endesa Play: 457 artistas emergentes han acudido a su segunda convocatoria y 15 han sido elegidos semifinalistas. La mecánica del concurso establece que sólo cinco pasarán a la gran final del día 2 de junio en Madrid en la que un jurado profesional otorgará a cada grupo o solista la gran oportunidad de actuar en uno de estos cinco grandes escenarios: los festivales Jardín de las Delicias (Madrid), Icónica Sevilla Santalucía Fest y Espacio Zity Zaragoza, el Playoff final de la Liga Endesa y la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027.

Para llegar ahí, los grupos y solitas primero tendrán que interpretar en directo su canción original en una de las tres semifinales presenciales dinamizadas por los especialistas musicales Oski y Ana Medina. De cada una saldrá un finalista. Las otras doce propuestas pasarán a una votación popular on line entre el 14 y el 21 de mayo. Las dos más votadas completarán el quinteto finalista de Endesa Play 2026 y que optarán a cada uno de los cinco grandes premios.

Sin embargo, el concurso no acaba ahí. Las bandas y solistas recibirán un apoyo continuado con oportunidades de visibilidad y actuaciones. Los ganadores de 2025, La última copa y la azotea han seguido pisando escenario hasta este mismo 2026 con shows en vivo en tanto en la Copa del Rey de baloncesto (Valencia) como en la Copa de la Reina Liga Femenina Endesa (Tarragona).

Estos son los aspirantes y los escenarios en los que se decidirá esta fase del concurso:

Semifinal de Barcelona, sala Nou, 28 de abril : Arlanda (indie rock), L4i (indie-pop/rock), SEVs (urbano) Paper Lake (rock alternativo) y Vuelo Despierto (rock).

: Arlanda (indie rock), L4i (indie-pop/rock), SEVs (urbano) Paper Lake (rock alternativo) y Vuelo Despierto (rock). Semifinal de Madrid, sala Sol, 5 de mayo : Carmen Lillo (urbano y electrónico); Piti y me voy (brit pop, grunge); Samantha Palos (pop-rock); Sarabia, Tere! (rock alternativo)

: Carmen Lillo (urbano y electrónico); Piti y me voy (brit pop, grunge); Samantha Palos (pop-rock); Sarabia, Tere! (rock alternativo) Semifinal de Sevilla, sala X, 15 de mayo: Elia, Hierva Büena, Maddi Alma (pop urbano y electrónica), Roaming in my Head (pop-punk), The Surroyal (post-punk caos)

Endesa Play: talento emergente y música en directo

En esta segunda edición, Endesa Play ha corroborado el éxito de su primera convocatoria: 457 artistas se han presentado a este concurso en toda España, siendo Madrid la comunidad que más candidaturas ha aportado con 168, seguida de Andalucía (71), Comunidad Valenciana (55) y Cataluña (42).

Por géneros, el rock (163), el pop (126) y el indie (100) son los preferidos. Cantautor, música de raíz, urbano/trap, electrónica, rap y reguetón completan, a mucha distancia de los anteriores, la representación de la lista de estilos musicales.

Endesa: compromiso con la música emergente

Con Endesa Play la compañía energética hace realidad su apoyo al talento emergente y a la música en vivo de nuestro país, tanto en salas como festivales. Además, gracias a la colaboración con revistas especializadas como Mondo Sonoro y a la alianza con la acb y la Federación Española de Baloncesto, conecta los mundos y las audiencias de la música y del básquet, creando experiencias nuevas y eventos únicos tanto para los espectadores como para los artistas.

Siloé, padrinos de la edición 2026

El grupo indie Siloé toma el relevo de Sidecars como padrinos de Endesa Play, reforzando su vínculo con los nuevos talentos. Tal y como señalan “estamos encantados de apoyar a los que están empezando su camino en la música. Sabemos lo que significa que alguien confíe en tu proyecto cuando aún estás construyendo tu voz. Endesa Play es ese altavoz que todos soñamos tener al principio, y nos emociona ver cómo esta iniciativa abre escenarios reales y oportunidades para las nuevas bandas de mostrar su trabajo y crecer”.

Además, esta edición de Endesa Play cuenta con espectacular vídeo promocional. Bajo el concepto creativo “Síguenos el ritmo”, está protagonizado por Siloé y por cinco estrellas de la Liga Endesa como Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria); Jaime Fernández (La Laguna Tenerife); Will Clyburn (Barça); Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos); Alberto Abalde (Real Madrid), así como otras cinco de la Liga Femenina Endesa Irati Etxarri (Movistar Estudiantes); María Espín (Innova TSN Leganés); Aina Ayuso (Hozono Global Jairis); Laura Piera (Club Joventut Badalona) y Cris Ouviña (Valencia Basket).