Quién entrega los Premios Emmy: de la presentadora Mariska Hargitay a los más de 25.000 miembros que eligen a los ganadores

Quedan apenas algunas horas para que los Emmy 2026 inicien una alfombra roja que volverá a premiar, otro año más, a la excelencia televisiva. En esta 78.ª edición, The Pitt, Hacks y La maldición de Widow’s Bay son las grandes favoritas, pero todavía tendremos que esperar al 14 de septiembre, lunes (en España, ya el día 15 por huso horario), para conocer el fallo con las ganadoras. No obstante, ¿quién es la presentadora que conducirá el evento que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles y quiénes son las personas que dictaminan qué series recogen las prestigiosas estatuillas doradas?

Por el momento y dada la cantidad ingente de galardones que se entregan en cada edición, la organización ya ha entregado los llamados Creative Arts Emmy Awards, los cuales reconocen los logros técnicos detrás de las cámaras. La concesión preliminar también aprovecha para incluir aquí, algunas categorías especiales, como por ejemplo la de mejores actores invitados. Un total de 102 premios que se entregaron el pasado 5 y 6 de septiembre y con los que La maldición de Widow’s Bay acumula ya 8 consideraciones. Las 25 secciones principales, donde se incluyen los principales honores de la noche, como el de mejor serie dramática, comedia y los diferentes premios interpretativos, sí que se darán en la madrugada del próximo lunes.

¿Quién es Mariska Hargitay?

En nuestro país no es tan conocida, pero Mariska Hargitay es una de las figuras más populares de la televisión estadounidense (aparte de ser hija de la estrella otrora de Hollywood, Jayne Mansfield).

Su papel más conocido es el de la capitana Olivia Benson en Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, a la que lleva interpretando durante 28 temporadas seguidas y con la que ganó la distinción del Emmy a la mejor actriz de drama en 2006.

Hargitay nunca había presentado los Emmy y, de hecho, su implicación rompe una racha peyorativa para las mujeres, al ser la primera en volver a presentar una gala en solitario después de 15 años (la última fue Jane Lynch en 2011).

¿Quiénes votan? ¿Cómo es el proceso de votación?

Las personas encargadas de determinar a los ganadores de los Emmy 2026 serán, como siempre, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. La organización está compuesta por unos 25.000 miembros que se dividen en diferentes ramas profesionales, desde actores a guionistas, pasando por productores y técnicos.

La idea es que dichos especialistas voten en sus respectivas áreas. Por ello, primero se dan las nominaciones por especialidad, votando estos a los candidatos de sus categorías. Tras ello, en las categorías generales ya entra el gran grueso de miembros; quienes independientemente de su sección, votan para elegir a los nominados en los principales de la noche.

Después, en la votación final, sucede lo mismo. Los especialistas de cada rama votan en sus secciones y las categorías «abiertas» son para todos los miembros.

¿Quiénes entregarán los premios Emmy 2026?

Por el momento, sólo se han confirmado algunas de las estrellas que tendrán el honor de repartir las estatuillas doradas a los ganadores. Estos son los nombres anunciados por la Academia:

Zendaya, David Harbour, Florence Pugh Among Stars Set to Present at the Emmys https://t.co/64uuqiqNVN — The Hollywood Reporter (@THR) September 9, 2026

Zendaya, David Harbour, Florence Pugh, Sarah Michelle Gellar, Amy Poehler, Jon Hamm, Odessa A’zion, David Boreanaz, Linda Cardellini, Macaulay Culkin, Alan Cumming, Sally Field, Marcello Hernández, Kate Jackson, Peter Krause, Cheryl Ladd, Dan Levy, Julianna Margulies, Annie Murphy, Niecy Nash-Betts, Keke Palmer, Amanda Peet, Rachel Sennott y Jaclyn Smith.