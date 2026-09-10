‘Hacks’ hace historia en los Emmy 2026: la comedia más nominada de todos los tiempos se despide en HBO Max

Los Premios Emmy 2026 se celebrarán el próximo día 14 de septiembre, en una gala en la que The Pitt es la gran favorita. No puede ser de otra forma, la serie protagonizada por Noah Wyle tiene 17 nominaciones y no parece que en las categorías dramáticas vaya a tener rival. En frente, con un tono radicalmente diferente, encontramos a Hacks. La ficción de humor ha conseguido batir un récord inaudito dentro del certamen, con un total de 24 nominaciones entre candidaturas principales y los Creative Arts Emmys (secciones técnicas). Nunca una serie de comedia había obtenido tantas consideraciones en los Emmy, suponiendo tal hito un homenaje redondo para la historia protagonizada por Jean Smart y Hannah Eirbinder, pues la quinta temporada cierra para siempre la trama principal de sus queridos personajes, Deborah Vance y Ava Daniels.

Creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, Hacks siempre ha mantenido una presencia triunfal en los galardones que premian la excelencia televisiva. Aunque en sus dos primeras participaciones perdió la categoría reina frente a Ted Lasso, el producto de HBO fue recogiendo la estatuilla dorada en varios departamentos diferentes, como los cuatro Emmy a Mejor actriz principal en Serie de Comedia que ostenta Smart. Hace dos años, en la 76.ª edición de la competencia, Hacks por fin conquistó el honor de ser la Mejor Serie de Comedia y ahora, en la ceremonia número 78 de los premios, intentará poner el colofón final a la que es, por derecho propio, una de las mejores producciones recientes del género en la pequeña pantalla.

¿De qué trata ‘Hacks?

Hacks narra la divertida relación laboral (y personal) que mantienen Deborah Vance (Smart), una veterana cómica de Las Vegas que vive una etapa profesional crepuscular, y Ava Daniels (Eirbinder), una guionista joven e impulsiva a la que le cuesta conseguir trabajo tras haber sido «cancelada» en internet.

La evolución de los personajes, las interpretaciones magistrales, el choque generacional y el punto dramático que siempre mantiene en su trasfondo convierten a la serie en la mezcla perfecta entre la carcajada animal y la fina crítica feminista. Junto a Smart y Einbinder, el elenco principal se completa con Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato, Paul W. Downs, Megan Stalter, Rose Abdoo y Jane Adams.

Las nominaciones principales de ‘Hacks’ en los Emmy 2026

Hacks ya se ha llevado la consideración de Mejor edición de imagen para una serie de comedia de una sola cámara, dentro de las candidaturas de los Creative Arts Emmy Awards, habiendo perdido ya los otros 11 galardones secundarios, entre los que destacan las diferentes categorías de diseño y estética y las secciones interpretativas de los artistas invitados. En total, y sin contar todos los departamentos en los que compite contra sí misma, estos son los Emmy 2026 principales a los que opta la ficción:

Mejor serie de comedia

Mejor Actriz Principal en Comedia

Mejor Actriz de Reparto en Comedia

Mejor Actor de Reparto en Comedia

Mejor Guion en Serie de Comedia

Mejor Dirección en Serie de Comedia

Es la gran favorita en la categoría reina, aunque el factor novedad de la valorada La maldición de Widow’s Bay podría jugarle una mala pasada.