Jorge Javier Vázquez contra Chayo Mohedano en ‘Supervivientes All Stars 3’: «Me pones de miserable en las redes»

Jorge Javier Vázquez ha arrancado Supervivientes All Stars 3 en Telecinco enfrentándose a una antigua enemiga, Chayo Mohedano, hija de una de las grandes estrellas de esta edición, Rosa Benito. El presentador de Mediaset ha querido dejar claro en directo su pasado con la cantante y le ha reprochado lo injusta que ha sido ella con él durante años.

Rosa Benito, ganadora de Supervivientes 2011, fue, durante años, uno de los personajes más importantes de Telecinco gracias a Sálvame. La cuñada de Rocío Jurado se fue del programa presentado por Jorge Javier Vázquez de malas maneras, lo que provocó que desde el espacio de Mediaset la criticaran mucho tanto a ella como a su hija, Chayo Mohedano. La guerra se encrudeció con la emisión del documental sobre Rocío Carrasco (sobrina de Rosa y prima de Chayo), quien cargó contra toda su familia.

Rosa Benito, tras haber estado durante este verano, colaborando en ¡De lunes a viernes! ha regresado a Honduras en la tercera temporada de Supervivientes All Stars 3 y su hija Chayo ha acudido a defenderla en plató, por lo que se ha tenido que encontrar con Jorge Javier Vázquez, a quien ha criticado mucho en redes sociales desde hace años.

«Ha sido muy importante para mí que cuando yo he entrado a plató, tú también te has levantado como el resto de compañeros», le ha dicho Vázquez a Mohedano nada más comenzar el programa. Ella ha contestado: «Por supuesto, soy educada».

El presentador, entonces, le ha dicho: «Pensé que no ibas a venir. Como me pones tan mal en las redes sociales, que pienso, a esta chica qué le he hecho. He sido uno de los pocos que te ha defendido».

Chayo le ha contestado que no tiene «nada» en su «contra» pero el comunicador ha insistido. «Tú sabes lo mal que lo paso, cuando me pones de miserable en las redes, que al día siguiente me cuesta levantar cabeza. Siempre pienso, ¡por qué! ¡Por qué!», ha dicho Vázquez en tono irónico.

«No tengo tanto peso en tu vida, pero en una época de mi vida sufrí mucho. Pasado está y lo superé», ha respondido Chayo. Entonces él le ha preguntado si podía decir «¡Viva Rocío Carrasco!», Mohedano le ha dicho que sí y él lo ha gritado varias veces.

JORGE DICIÉNDOLE VIVA ROCÍO CARRASCO A CHAYO MOHEDANO #SVGala1 pic.twitter.com/ZfWTtFEV0p — EliamSweet (@eliamsweet) September 10, 2026

Ambos han sellado la paz y Vázquez, en conexión con Honduras, le ha comunicado a Rosa Benito que ha hecho las paces con su hija y la concursante ha roto a llorar emocionada.