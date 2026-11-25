Después de más de cinco décadas delante de las cámaras y de dar vida a algunos de los personajes más reconocibles de Hollywood, John Travolta cambia de posición y se pone por primera vez detrás de las cámaras. El actor estadounidense presenta en el 44º Festival de Cine de Turín Novembre 1963 y Propeller One-Way Night Coach (Ven a volar conmigo), su debut como director, una película que tiene mucho de personal y que conecta con una de sus grandes pasiones fuera de la interpretación: la aviación.

El filme, presentado en el certamen italiano tras su estreno mundial en el Festival de Cannes, supone la adaptación cinematográfica de un libro infantil que el propio Travolta escribió e ilustró en 1997. Una historia que nace de sus recuerdos de infancia y de su fascinación por los aviones, una pasión que le acompaña desde pequeño y que le lleva a convertirse en piloto profesional.

En Ven a volar conmigo, Travolta traslada al cine ese universo que conoce tan bien. La película, de 61 minutos de duración, está ambientada en los primeros años de la década de los sesenta, durante la edad de oro de la aviación comercial. Su protagonista es Jeff, un niño apasionado por los aviones que emprende junto a su madre, Elena, un viaje de solo ida a través de Estados Unidos con destino a Hollywood.

Lo que comienza como un vuelo aparentemente convencional termina convirtiéndose en una aventura que marcará el futuro del pequeño. Las comidas servidas a bordo, las azafatas, las escalas inesperadas, los pasajeros excéntricos y la posibilidad de descubrir el exclusivo mundo de primera clase forman parte de un recorrido en el que el viaje importa tanto como el destino.

La película cuenta con Clark Shotwell en el papel de Jeff y Kelly Eviston-Quinnett como su madre. También participa Ella Bleu Travolta, hija del actor, que interpreta a una de las azafatas. Una presencia especialmente significativa en un proyecto que tiene su origen en una historia concebida por Travolta para su familia y que termina convirtiéndose en su primera experiencia como cineasta.

Una historia que nace de su propia vida

La conexión entre el argumento y la biografía del actor no es casual. Travolta siente fascinación por la aviación desde niño, cuando observa despegar los aviones del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, próximo a su casa. Comienza a volar con apenas 15 años y obtiene su primera licencia de piloto a los 22.

Travolta explicó en su primera noche en Turín cómo afrontó este cambio de posición profesional después de trabajar con algunos de los directores más importantes de la industria. «Después de cincuenta años haciendo películas, he visto a directores realizar trabajos extraordinarios, otros no tan buenos y también algunos mediocres. He guardado en mi memoria todo lo que admiraba de los grandes directores, como si fuera una biblioteca», cuenta.

Y añade: «He utilizado todo lo que sentía que funcionaba y he eliminado aquello que no». Una forma de explicar cómo aprovecha toda su experiencia como actor para dar forma a su primera película detrás de las cámaras.

John Travolta también protagoniza la película inaugural del festival

La presencia de John Travolta en Turín tiene una segunda dimensión cinematográfica. Además de presentar su debut como director, el actor protagoniza November 1963, la nueva película de Roland Joffé, que se proyecta en la inauguración del festival y abre oficialmente esta 44ª edición.

En este caso, Travolta vuelve a ponerse delante de las cámaras para interpretar a Johnny Roselli, un mafioso vinculado a los acontecimientos que rodean el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. La película aborda uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente de Estados Unidos desde la perspectiva del crimen organizado.

La proyección reúnió en el Teatro Regio al actor y al director Roland Joffé, responsable de títulos tan conocidos como La misión y Los gritos del silencio. Dos proyectos muy diferentes, pero que permiten descubrir las dos facetas de Travolta en esta visita a Italia.