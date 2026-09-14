Un estilista analiza los looks de las infantas Leonor y Sofía en la F1: «Impecables y a la vez cómodas»

Si hay algo que genera tanto interés como la agenda institucional de la princesa Leonor y la infanta Sofía es, sin duda, su manera de vestir. En cada aparición pública, sus estilismos son analizados al detalle y no siempre consiguen escapar al debate: en ocasiones se las considera demasiado clásicas, demasiado adultas o, por el contrario, demasiado juveniles. Pero, su última aparición pública parece demostrar que las hermanas han encontrado el equilibrio perfecto entre elegancia, comodidad y juventud.

Leonor y Sofía acompañaron al rey Felipe VI al primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en el nuevo circuito Madring de Madrid. Allí, además de posar junto a Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr., protagonizaron uno de esos momentos en los que la moda de las hijas de los Reyes vuelve a convertirse en noticia. Y esta vez, con un denominador común: dos estilismos diferentes, pero perfectamente adaptados a la ocasión.

Leonor apuesta por el rosa pastel y la sastrería blanca

La princesa Leonor escogió un conjunto formado por un pantalón blanco de traje de corte palazzo y una blusa rosa pastel sin mangas. El pantalón, de pierna ancha y caída fluida, aporta movimiento y resta rigidez a la clásica sastrería. La blusa, ligeramente ceñida en la cintura, consigue equilibrar el volumen de la parte inferior y definir la silueta.

El resultado es elegante, fresco y muy actual, pero sin perder ese punto de sofisticación que suele acompañar a la heredera al trono. El rosa pastel es, además, una elección especialmente acertada. Frente a los tonos más sobrios que solemos asociar a determinados actos oficiales, este color aporta luminosidad y juventud y encaja perfectamente con un evento celebrado al aire libre.

Sofía se decanta por el estilo boho

La infanta Sofía, por su parte, eligió una propuesta más relajada. La hija menor de los Reyes combinó un pantalón blanco de pierna ancha con una blusa blanca de inspiración boho. La camisa, de silueta amplia, incorpora un cinturón marrón a la cintura, un recurso que consigue estructurar el conjunto y evitar que las prendas oversize oculten por completo la figura.

El estilismo se completa con botines marrones, creando una paleta neutra y muy natural. Frente a la estética más pulida de Leonor, Sofía apuesta por una imagen más desenfadada, bohemia y juvenil, muy acorde con la personalidad que ha ido mostrando a través de sus elecciones de moda.

La clave está en vestir bien para la ocasión

Para Charlie Rincón, estilista consultado para analizar los estilismos, precisamente uno de los grandes aciertos está en haber entendido el contexto.

«Para eventos deportivos, el público por lo usual opta por vestirse con el clima y comodidad en mente, ya que la mayoría del evento es bajo el sol, así que puede ser muy fácil caer de mal vestido. También es muy fácil ir sobre vestido así que hay que navegar esa línea delgada con bastante cuidado»

Y eso es exactamente lo que consiguen Leonor y Sofía. No parecen excesivamente arregladas para acudir a una carrera de Fórmula 1, pero tampoco han renunciado a la sofisticación.

«Aquí Sofia y Leonor se ven impecables y a la vez cómodas; los pantalones blancos se ven frescos y las blusas que llevan puestas son de materiales ligeros y sus siluetas permiten que el aire fluya con un toque de boho», añade Rincón.

Una reflexión que resume perfectamente el éxito de ambos looks: no se trata únicamente de estar bien vestidas, sino de estar bien vestidas para la ocasión.

El inesperado detalle que une a las dos hermanas

Pero hay un pequeño detalle que ha pasado más desapercibido y que resulta especialmente interesante desde el punto de vista de la moda. Leonor y Sofía llevaron la misma joya en la oreja: un ear cuff plateado. La pieza pertenece a la firma española Moliane y corresponde al modelo Lamia, un pequeño diseño semicircular con circonitas que no necesita agujero para colocarse.

El detalle resulta especialmente llamativo en el caso de Sofía, ya que la infanta no tiene agujeros en las orejas y apenas suele llevar joyas. Por eso, verla lucir por primera vez un accesorio de este tipo supone un pequeño cambio en su imagen pública. Leonor, en cambio, ya ha incorporado en distintas ocasiones pequeños pendientes y piercings de estética contemporánea, una tendencia que conecta con los códigos de moda de las jóvenes.