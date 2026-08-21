La viuda de Juan Tamariz declara la guerra a los hijos del mago y les acusa de llevarlo a una residencia a sus espaldas

La muerte de Juan Tamariz (83) ha dejado consternado a todo un país. El mago contaba a sus espaldas con una intachable carrera que le consolidó como todo un referente en el ámbito y, como era de esperar, han sido muchos los que han expresado sus máximas condolencias a los familiares y amigos del mencionado. Sin embargo, en medio de este complicado duelo, Consuelo Lorgia, viuda de Tamariz, ha dado un paso al frente para sacar a la luz la mala relación que mantiene con los hijos del que era su marido.

Ha sido en el programa Y ahora Sonsoles donde Consuelo Lorgia ha asegurado que los cuatro hijos de Tamariz le impidieron estar con él durante sus últimos meses de vida, ocultándole la residencia en la que permanecía ingresado y pidiendo a su entorno que no le facilitaran ningún tipo de información sobre su paradero. «Le ingresaron el 29 de enero de este año. Me pasé días llorando y preguntando dónde estaba. Le llamé al teléfono móvil y le mandé cientos de mensajes», contaba.

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En medio de la desesperación, Consuelo contaba que se puso en contacto con uno de los hermanos de Tamariz y que fue este el que le confesó que le habían dado la indicación de no hablar con ella. Finalmente, logró conocer en qué residencia se encontraba y, cuando fue a visitarlo, supo que estaba indicado que solo podían estar con él sus cuatro hijos. Además, ha explicado que no quiso decir nada al mago sobre lo que estaba ocurriendo y que, para poder verlo, tuvo que enseñar a los trabajadores fotografías de su boda.

Lorena Vázquez, colaboradora del espacio televisivo mencionado, se ha puesto en contacto con un íntimo amigo del fallecido y este le ha hecho saber que Juan Tamariz fue plenamente consciente hasta el final de la información que se estaba dando sobre él y a quién, por lo que sus hijos jamás actuaron a sus espaldas. «La relación de los hijos de Juan con Consuelo me dicen que era bastante complicada y tensa, pero una cosa que me apuntan y creo que no se sabía hasta ahora es que también me aseguran que la relación entre Juan y Consuelo era una relación complicada, y dicen complicada sin dar demasiados detalles», explicaba.

No obstante, la tensión de los hijos de Juan con Consuelo era más que evidente y el periodista Carlos García fue testigo de la misma en el tanatorio donde se velaron los restos del mago. Apuntaba que en ningún momento vio interacción entre los hijos de Tamariz y Consuelo y que tan solo se acercaba a ella un círculo limitado. «Ella estaba emocionada y pasando su propio duelo», añadía.