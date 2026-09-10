La preciosa reflexión de Carolina Herrera (87 años) sobre las mujeres que muchas deben conocer: «La mujer sólo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es»

Carolina Herrera es una de las figuras más reconocibles de la moda internacional, pero algunas de sus reflexiones han trascendido las pasarelas y los vestidos. Entre sus frases más recordadas hay una especialmente contundente sobre las mujeres y la manera en la que se valoran a sí mismas. «La mujer solo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es». Una idea que, más allá de la moda, invita a reflexionar sobre la autoestima y la importancia de reconocer las propias capacidades.

Una frase sobre el amor propio

La frase ha sido recogida durante años por diferentes medios y recopilaciones de declaraciones de la diseñadora. Estudios lo han relacionado con la manera en la que Carolina Herrera ha vestido a mujeres elegantes y seguras de sí mismas.

El significado de esta frase puede interpretarse como una llamada a no infravalorar las propias cualidades. Carolina Herrera no plantea que las mujeres carezcan de capacidades, sino que señala precisamente lo contrario, ya que pueden llegar a ser mucho más conscientes de su valor. En un contexto en el que la comparación y las expectativas sociales pueden influir en la percepción personal, la frase adquiere una lectura especialmente actual.

Carolina Herrera, una trayectoria anormal

La diseñadora Carolina Herrera nació en Caracas el 8 de enero de 1939 y actualmente tiene 87 años. Su relación profesional con la moda comenzó relativamente tarde si se compara con otros grandes nombres de la industria, ya que no presentó una colección hasta 1980 y se trasladó a Nueva York en 1981 para desarrollar allí su firma.

Su carrera demuestra, además, que no existe una única edad para comenzar un proyecto importante. Carolina Herrera construyó una marca internacional alrededor de una estética reconocible, con especial protagonismo de la feminidad, la elegancia y prendas como la camisa blanca.

Más de cuatro décadas después de comenzar su trayectoria como diseñadora, Carolina Herrera continúa siendo una referencia de la moda y de un determinado concepto de elegancia. El mensaje de Carolina Herrera sobre las mujeres puede resumirse en una idea sencilla, ya que reconocer el propio valor también forma parte de la seguridad personal. No se trata de considerarse perfecta, sino de no olvidar las capacidades, decisiones y cualidades que hacen única a cada persona.