Isabel Pantoja responde a Isa Pi tras elogiar a su suegra como madre: «Si es su ejemplo a seguir, que haga de madre esa señora»

Después de mucho tiempo guardando silencio, Isabel Pantoja ha hablado y lo ha hecho en uno de los momentos más delicados de su relación con su hija. Las palabras de Isa Pantoja en televisión parecen haber tocado una fibra especialmente sensible en la tonadillera, que no ha querido quedarse callada ante algunas de las declaraciones que la joven realizó sobre su familia.

La entrevista de Isa Pi ha reabierto una herida que lleva demasiado tiempo sin cicatrizar. La hija de Isabel Pantoja habló de su relación con la cantante y llegó a reconocer que, si la intención de su madre era hacerle daño, lo había conseguido: «Si su intención era hacerme daño, lo ha conseguido». También recordó el momento en el que descubrió que la tonadillera había visto a los hijos de Kiko Rivera, una situación que, según contó, le provocó un «ataque de ansiedad».

La relación entre madre e hija lleva años marcada por los desencuentros y, aunque Isa ha contado en más de una ocasión que Isabel se ha puesto en contacto con ella, ese acercamiento no se ha traducido en el reencuentro que muchos esperaban. La joven también ha señalado públicamente a personas como Dulce o María del Monte, a quienes considera figuras que han ejercido un papel más cercano al de una madre durante diferentes etapas de su vida.

Fue en ¡De Viernes! donde Isa Pantoja decidió abrir todavía más la puerta a su intimidad. La joven habló de su estado emocional y aseguró que está diagnosticada de «ansiedad y depresión» y que continúa con tratamiento. Pero hubo una confesión que terminó teniendo una especial repercusión: quién es la persona a la que recurre cuando necesita apoyo.

Isa Pantoja puso el nombre de su suegra sobre la mesa y no escatimó en elogios: «Para mí es mi ejemplo a seguir como madre. Una señora con paciencia que ha criado a sus tres hijos sola… O sea, ella me respeta tanto, me quiere tanto, tiene todo el respeto por sus hijos, que para mí es un ejemplo». Una declaración que, teniendo en cuenta la complicada relación que mantiene con su madre, no parece haber sentado especialmente bien a Isabel Pantoja.

Ayer, la tonadillera tenía una cita con su público en Gran Canaria, donde ofreció un concierto. A la salida del ensayo, la tonadillera atendió incluso a una periodista de una televisión local con absoluta normalidad. Amable, sonriente y llegando a despedirse con dos besos, nada hacía presagiar la reacción que tendría poco después. Fue en Fiesta donde la periodista Marisa Martín Blázquez contó que había podido hablar con Isabel y que la cantante le había trasladado su malestar a través de varios mensajes. El primero fue especialmente contundente: «Si es su ejemplo a seguir, que haga de madre esa señora». Pero Isabel Pantoja no se quedó ahí. En un segundo mensaje, elevó todavía más el tono: «Que siga con todos las que dicen que la quieren tanto, que le importan más que su familia».

Más allá de las palabras sobre su suegra, el entorno de la tonadillera apunta a que el verdadero problema vuelve a estar en la exposición pública de los asuntos familiares. Marisa Martín Blázquez explicó en Telecinco cuál sería el motivo del enfado de Isabel: «Siempre lo mismo, se va a contar nuestras intimidades en un programa. ¿Cómo quiere que así volvamos a vernos?».

Y ahí podría estar una de las claves de este nuevo capítulo del conflicto entre madre e hija. Isabel Pantoja llevaba mucho tiempo sin pronunciarse públicamente sobre la pequeña del clan y, precisamente cuando vuelve a hacerlo, deja entrever que el problema no está únicamente en lo que su hija piensa de ella, sino en que esas diferencias terminen convertidas en contenido televisivo.