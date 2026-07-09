Gema Camacho regresa al lugar donde conoció a Cayetano Rivera: «Llenito de historias»

Pamplona vuelve a convertirse en el escenario de todas las miradas. Mientras Cayetano Rivera disfruta de una nueva etapa sentimental junto a Tamara Gorro, Gema Camacho ha regresado a la capital navarra coincidiendo con las fiestas de San Fermín y ha compartido un mensaje que no ha pasado desapercibido.

«Bien sabe Pamplona que está llenita de historias», ha escrito la periodista junto a un carrete de imágenes en el que muestra varios momentos de su paso por San Fermín, además de una campaña para la firma El Capote. Unas palabras cargadas de simbolismo que han despertado todo tipo de interpretaciones, ya que fue precisamente en esta ciudad donde comenzó a hablarse de su especial complicidad con Cayetano Rivera.

Gema Camacho vuelve al lugar donde conoció a Cayetano

La hemeroteca juega un papel importante en esta historia. Aunque la supuesta relación entre ambos salió a la luz a finales de 2025, el primer encuentro público que alimentó los rumores se produjo meses antes, durante los Sanfermines de 2024. Las imágenes de ambos compartiendo confidencias y gestos de complicidad hicieron correr ríos de tinta y fueron interpretadas como el inicio de una conexión que posteriormente cobraría aún más fuerza.

Lejos de desmentir tajantemente aquella historia, Gema Camacho siempre optó por hablar con naturalidad de la relación que mantuvo con el torero, definiéndola como una amistad muy especial. «Fue una bonita amistad. Fue muy bonita. Me quedo con esas experiencias, que al final es lo que nos queda. He entrado, he salido, he viajado…», reconocía públicamente.

La periodista también confesó lo difícil que fue verse en el centro del foco mediático. «He pasado de ser la periodista a ser la protagonista de la noticia. Me he tirado dos meses donde no he publicado nada en redes sociales. Desde el primer día dije que éramos amigos. ¿Una especial? Pues seguramente, como la gente soltera y madura. Ambos lo hablamos. Sí que es cierto que a veces las situaciones se llevan bien y otras mal. Yo lo he pasado mal porque no he sabido gestionar», explicaba.

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Sobre Cayetano, sus palabras siempre fueron de cariño y admiración. «A mí siempre me ha tratado con respeto. Ha sido educado; él tiene una forma peculiar de ser y no le gusta la prensa. No es un hombre que esté muy pendiente del teléfono ni que sea especialmente sociable. Él guarda mucho su intimidad y conmigo siempre ha sido respetuoso», afirmaba.

Quizá una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando reconoció que aquella «relación especial» se enfrió tras hacerse públicos los rumores. «Mi relación especial se enfría cuando salen todos esos rumores a la luz», confesó, antes de añadir un dato revelador: «Nosotros tenemos esa relación con llamadas y mensajes desde hace tres años».

Ahora, con Cayetano Rivera enamorado de Tamara Gorro y Gema Camacho disfrutando de una etapa en la que se encuentra soltera, el mensaje publicado desde Pamplona ha reavivado inevitablemente la curiosidad. La ciudad navarra ocupa un lugar destacado en la historia de ambos y sus palabras, asegurando que «Pamplona está llenita de historias», han provocado que muchos se pregunten si entre esas historias se encuentra también el recuerdo del torero.

Por el momento, la periodista no ha dado más explicaciones sobre el significado de su publicación. Sin embargo, tratándose del lugar donde comenzó uno de los capítulos más comentados de la crónica social de los últimos años, el mensaje no ha tardado en despertar nuevas especulaciones.