David Bisbal (47 años): «Puedo ir a Mercadona gracias a mi esposa, antes para salir de casa había que sacarme con espátula»

La fama puede abrir muchas puertas, pero también cambia la manera de relacionarse con el entorno. Acciones tan sencillas como salir a comprar o dar un paseo pueden implicar encuentros constantes con personas que quieren saludar, conversar o hacerse una fotografía. Para un artista conocido, encontrar un momento de tranquilidad fuera de casa no siempre resulta fácil.

El cantante español David Bisbal ha reconocido que, con el paso de los años, ha aprendido a convivir con esas situaciones. Aunque recibir muestras de cariño forma parte de su día a día, también es consciente de que acudir a determinados lugares puede complicarse cuando hay muchas personas que quieren acercarse a él.

El cambio en su forma de salir de casa

El cantante ha explicado que su manera de afrontar estas situaciones ha cambiado considerablemente. En ese proceso, ha destacado el papel de su esposa, Rosanna Zanetti, a quien atribuye parte de esa evolución. «Tengo que decir que mi esposa ha hecho un trabajo conmigo en estos últimos años impresionante», ha confesado.

Bisbal también ha querido recordar con humor cómo vivía antes las salidas. «Yo antes, para salir de casa, pues había que sacarme con una espátula prácticamente», expresó en el podcast Roca Project. Con ello ha expresado dificultades que encontraba para salir con normalidad y que contrastan con la situación que describe actualmente. El cantautor almeriense también ha puesto como ejemplo la feria de Almería, a la que ha acudido en dos ocasiones y donde, según ha relatado, la situación llegó a complicarse.

La dificultad de pasar inadvertido

Bisbal ha explicado que ahora puede ir a distintos lugares, aunque considera que debe asumir que alguien se acerque a saludarle o a pedirle una fotografía. Para él, la clave está en ser consciente de esa realidad y responder con amabilidad a quienes le muestran su cariño.

Según comenta en el pódcast, una de las actividades que más disfruta es ir al supermercado. Además, ha reconocido que cuando viaja a otros países donde no le reconocen, su experiencia ha sido muy positiva.

También ha relatado que, en ocasiones, está tan concentrado en hacer la compra o pasear que se olvida de que es una persona conocida. Es en ese momento cuando alguien se acerca para pedirle una foto y vuelve a ser consciente de su popularidad.