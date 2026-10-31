Silvia Bronchalo «fuera de combate» ante los audios publicados por OKDIARIO en los que habla con su hijo, Daniel Sancho

Una semana después de que ‘¡De viernes!’ emitiera una entrevista grabada con Silvia Bronchalo, la madre del condenado por asesinato, Daniel Sancho, se ha sentado en directo en el programa de Telecinco para hablar de que OKDIARIO publicara en exclusiva unas conversaciones entre ella y su hijo, ingresado en una cárcel de Tailandia.

“Como comenté el otro día, estoy muy enfadada y muy decepcionada con el mundo mediático y con la prensa. Todo lo que ha salido ahora de los audios a mí me ha dejado fuera de combate porque no sé por dónde me ha venido esto, ni cómo han podido llegar esos audios a OKDIARIO. «Estoy alucinada con que alguien lo supiese diez días antes (los abogados de Daniel Sancho, contratados por Rodolfo Sancho) y no se haya paralizado antes», ha comenzado diciendo Bronchalo en su primera entrevista en directo.

«Se han contado muchas mentiras sobre mí, pero últimamente me ha dolido que me llamasen pesetera por sentarme aquí y la primera vez que lo hice por por petición de Daniel para poder ayudarle. En esta ocasión me siento para poder defenderme», ha confesado Silvia ante los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Cuando le han preguntado si su hijo Daniel, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Ediwin Arrieta, sabe si ella estaba dando una entrevista en directo, Bronchalo ha dicho que no lo sabe, ya que «el 17 de abril no he vuelto a tener comunicación con él».

Silvia Bronchalo habla sobre su hijo, Daniel Sancho #DeViernes🔵 https://t.co/D7SZKBLslb https://t.co/iLaNeye71Q — Telecinco (@telecincoes) October 30, 2026

«Voy siempre con prudencia a la hora de hablar para dañar más la imagen de mi hijo y su estancia allí en Tailandia», ha dicho Bronchalo. Sobre cómo vivió ella la llamada que recibió el 2 de agosto del 2023 en la que le comunicaban que su hijo había sido detenido, ella ha confesado: «Fue terrorífico. Al principio pensaba que al que habían matado era a mi hijo. Luego fue como caer al vacío. La sensación es que no hay nada que te ayude!

«En un primer momento, sí parecía que Rodolfo y yo íbamos a ir de la mano por nuestro hijo», ha aclarado la invitada, pero, según ella, el 14 de agosto de 2023 iba a tener una reunión con los abogados de su hijo, pero ellos pusieron excusas (ir a un plató de televisión) para no tener la cita y ella se quejó porque no le parecía la fórmula para defender a Daniel.

Bronchalo también ha reconocido que nunca se fió de Marcos García-Montes, abogado de Daniel Sancho, y que, desde el principio, rompió relaciones con el letrado porque, según ella, “no le habían dicho cosas buenas” sobre él.

Admitió, Bronchalo, que no había visto a su hijo durante tres años antes de su detención y que su primer encuentro fue en una cárcel de Tailandia. «Fue desolador. Él estaba en un shock muy grande. Yo no reconocí allí a su hijo por su forma de actuar y de hablar. Él estaba muy tenso».

Bronchalo se ha perdido en varias ocasiones durante su entrevista en ¡De viernes!. Le ha costado seguir el hilo de las preguntas y ha necesitado la ayuda de los presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona.