El coste de la boda de Jonathan Andic con Paula Navarro, conocida en redes sociales como Paula Nata, se ha incorporado a los distintos episodios de desacuerdo entre el primogénito del fundador de Mango e Isak Andic, según la información que forma parte de la investigación judicial sobre la muerte del empresario. La organización del enlace y el presupuesto destinado a la celebración fueron tratados en las sesiones de terapia familiar que mantenían padre e hijo con la psicoterapeuta Julia Lüderwaldt.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por la terapeuta ante la jueza que instruye el caso en Martorell, las diferencias económicas constituían uno de los principales asuntos abordados durante las sesiones. Entre ellas figuraban las discrepancias sobre el presupuesto de la boda de Jonathan Andic. Según las fuentes consultadas, Isak Andic ofreció una elevada cantidad de dinero para sufragar los gastos de la ceremonia, aunque Jonathan no estaba conforme con la aportación realizada por su padre.

La investigación también recoge que el fundador de Mango trasladó a la terapeuta su preocupación por las dificultades para alcanzar un acuerdo con su hijo sobre los detalles del enlace. Según consta en la causa, Isak Andic manifestó su temor a que Jonathan pudiera impedir que Paula Navarro celebrara la boda que deseaba. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2024 en una ceremonia civil de carácter íntimo, tres meses antes del fallecimiento del empresario.

El conflicto relacionado con la boda no era el único desacuerdo económico entre ambos. La investigación judicial también analiza otras diferencias, como la intención de Isak Andic de modificar su planificación patrimonial mediante la creación de una fundación para gestionar parte de su patrimonio tras su fallecimiento. Asimismo, la jueza hace referencia a la petición de Jonathan Andic de recibir parte de la herencia en vida. Durante su comparecencia como testigo, Julia Lüderwaldt explicó que defendió la posibilidad de que Isak Andic entregara a su hijo una importante cantidad de dinero para favorecer su independencia económica. Según declaró, consideraba que disponer de recursos propios permitiría a Jonathan desarrollar proyectos empresariales sin depender directamente de la estructura familiar y contribuiría a reducir los conflictos entre ambos. La terapeuta también reconoció que trasladó al empresario que abandonaría la terapia si no valoraba esa posibilidad.

La relación entre padre e hijo constituye uno de los aspectos centrales de la investigación abierta por la muerte de Isak Andic. El empresario falleció el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco de aproximadamente cien metros durante una excursión en Montserrat en la que únicamente estaba acompañado por Jonathan Andic. El primogénito del fundador de Mango permanece investigado por un presunto delito de homicidio.

En el marco de la instrucción también declaró como testigo Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic en el momento de los hechos. Según manifestó ante la jueza, fue ella quien animó al empresario a realizar la excursión junto a su hijo con el objetivo de favorecer un acercamiento entre ambos. Knuth explicó igualmente que la primera llamada realizada por Jonathan tras la caída de su padre fue dirigida a ella. De acuerdo con su declaración, tras recibir la llamada, le indicó que avisara inmediatamente a los servicios de emergencias. Según consta en la investigación, Jonathan Andic contactó con Estefanía Knuth pocos minutos después del accidente y posteriormente llamó al teléfono 112.

La jueza también ha ordenado realizar una copia del contenido del teléfono móvil de Estefanía Knuth y de los excursionistas que prestaron auxilio a Jonathan Andic tras el accidente. El objetivo de esta diligencia es incorporar a la investigación toda la información disponible para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Además de las declaraciones testificales, la instrucción analiza los mensajes intercambiados entre Isak Andic, Jonathan Andic y la terapeuta familiar, documentación que forma parte de los principales indicios recopilados durante la investigación. Según las fuentes del caso, esas comunicaciones reflejan las diferencias mantenidas entre padre e hijo en relación con distintos asuntos económicos, entre ellos la financiación de la boda, la gestión del patrimonio familiar y la posible entrega de una herencia en vida.