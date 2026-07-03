Leonor vuelve a Barcelona por la puerta grande: todos los secretos de la gala más esperada del verano

La princesa Leonor protagonizará el próximo 14 de julio una de las citas más importantes de su agenda institucional con motivo de la celebración de los premios Princesa de Gerona 2026, que volverán a tener como escenario el emblemático Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Tras el éxito de la edición del pasado año, la Fundación Princesa de Gerona ha decidido repetir el histórico teatro de la Rambla como sede de una gala que reunirá a más de dos mil invitados y que volverá a poner el foco en el talento, la innovación y el compromiso de los jóvenes.

La heredera al trono estará acompañada por los Reyes Felipe VI y Letizia, así como por la infanta Sofía, en lo que supondrá la primera gran imagen oficial de la Familia Real durante el verano de 2026. Además de entregar los galardones a los seis premiados de esta edición, Leonor pronunciará un discurso en castellano y catalán, siguiendo la tradición de los últimos años, en una intervención que se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

La edición de este año tendrá como hilo conductor la danza bajo el concepto «Movimiento compartido», una propuesta artística concebida para simbolizar cómo el talento se desarrolla de manera colectiva gracias a la colaboración, el intercambio de ideas y el apoyo mutuo. Para ello, la compañía de danza dirigida por Sílvia Batet ofrecerá una coreografía creada especialmente para la ocasión, integrándose en una puesta en escena contemporánea e inmersiva que buscará transmitir el valor del trabajo en equipo y la creatividad compartida.

La ceremonia estará presentada por la periodista de RTVE Cristina Pampín y combinará actuaciones, intervenciones institucionales y espacios de reflexión sobre el talento joven. Uno de los momentos más destacados será una conversación intergeneracional entre la cantante Luz Casal y la artista Soleá Morente, ganadora del premio Princesa de Gerona Arte en 2018. El diálogo estará moderado por el director de orquesta Andrés Salado, también premiado por la Fundación, y abordará cuestiones como la inspiración, el esfuerzo, el aprendizaje y el papel que desempeñan los mentores y las personas que impulsan una vocación artística o profesional.

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Los premios Princesa de Gerona distinguen cada año a jóvenes que destacan por su capacidad para transformar la sociedad mediante proyectos innovadores en ámbitos como la ciencia, la investigación, el emprendimiento, la acción social o la cultura. Los seis galardonados de la edición de 2026 representan perfiles muy diversos, pero todos ellos comparten un fuerte compromiso con la mejora de su entorno. En la categoría Social, el reconocimiento ha recaído en Hatim Azahri Akhnous, presidente y fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec. Su labor se centra en promover la participación juvenil, el deporte como herramienta de inclusión y el fortalecimiento del tejido comunitario mediante proyectos desarrollados desde la colaboración y la escucha activa de los jóvenes.

El premio CreaEmpresa ha sido concedido a Patricia Aymà, cofundadora y directora tecnológica de Benviro, una empresa especializada en el desarrollo de bioplásticos biodegradables obtenidos a partir de residuos orgánicos. El jurado ha destacado su capacidad para convertir la investigación científica en una solución industrial innovadora con un importante impacto medioambiental y económico.

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En el apartado artístico, la directora y guionista Gemma Blasco recibirá el Premio Arte 2026 por una trayectoria marcada por el compromiso social y una mirada cinematográfica propia. Su trabajo ha sido reconocido en festivales nacionales e internacionales y recientemente ha obtenido una nominación a los Premios Goya gracias a su largometraje La Furia. Por su parte, el investigador Rafael Luque, perteneciente al programa Ramón y Cajal del Instituto de Astrofísica de Andalucía, será distinguido con el Premio Investigación 2026. Especialista en exoplanetas, ha participado en el descubrimiento de más de 220 mundos fuera del Sistema Solar y es uno de los referentes internacionales en el estudio de los denominados «mundos acuáticos», fundamentales para comprender la formación de los sistemas planetarios y la posible existencia de vida fuera de la Tierra.

En la categoría Internacional CreaEmpresa, la premiada será Mercedes Bidart, cofundadora de Quipu, una empresa tecnológica que facilita el acceso al crédito de pequeños emprendedores de la economía informal en América Latina mediante herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis de datos. Su proyecto ha permitido mejorar las oportunidades económicas de miles de personas tradicionalmente excluidas del sistema financiero.

Finalmente, el premio Internacional Investigación reconocerá al astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, cuyas investigaciones sobre nebulosas y evolución química de las galaxias han tenido una gran repercusión internacional. Entre sus logros figura la resolución de un histórico problema científico relacionado con las abundancias químicas en nebulosas, además de su firme compromiso con la divulgación científica y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

La ceremonia de este 2026 llega además en un momento especialmente significativo para la princesa Leonor, ya que coincide con el final de su formación militar tras completar su paso por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Su presencia en Barcelona volverá a reforzar el papel institucional que desempeña como princesa de Asturias y de Gerona, especialmente en aquellos actos dirigidos a reconocer el talento y el esfuerzo de la juventud. Con una propuesta escénica renovada, un marcado protagonismo del talento joven y la presencia de la Familia Real al completo, los premios Princesa de Gerona 2026 volverán a convertir el Gran Teatre del Liceu en el gran escaparate del liderazgo, la innovación y el compromiso de una nueva generación decidida a construir un futuro mejor.