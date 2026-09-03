Donald Trump arremete contra Harry y Meghan tras su regreso al Reino Unido: «Si yo fuera la familia real, no los habría aceptado»

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido continúa dando mucho que hablar. Desde que salió a la luz que el matrimonio había decidido dejar atrás su vida en Montecito, California, han sido muchos (conocidos y anónimos) los que no han dudado en expresar su opinión sobre este inesperado movimiento. El último en hacerlo ha sido Donald Trump, quien no ha dudado en confesar abiertamente que no es fan de los duques de Sussex.

Todo ha ocurrido el pasado miércoles 2 de septiembre, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Allí, el presidente de los Estados Unidos fue preguntado por la mudanza de los mencionados y confesó que, «si él fuera la familia real británica, no los habría vuelto a aceptar». Unas palabras que han dejado más que claro que no siente especial simpatía por la pareja. Pero su discurso no terminó ahí, ya que explicó que tenía una muy buena relación con la monarquía británica y que, precisamente por eso, era incapaz de empatizar con Harry y Meghan.

«Tengo muy buena relación con la reina Camila. La conozco bien. Y también tengo buena relación con el rey Carlos III. Lo conozco desde hace mucho tiempo, como príncipe y como rey. Es muy buen tío. Y creo que los duques de Sussex han tratado a la familia con una enorme falta de respeto. No me gustó y no me gusta la manera en la que ella (Meghan) actúa. Creo que ha sido muy irrespetuosa con la reina y con el rey Carlos. Y tal vez por eso yo no los aceptaría de nuevo», sentenciaba.

Estas palabras, recogidas por varios medios internacionales como Daily Mirror, no son las primeras que Donald Trump pronuncia sobre Harry y Meghan, aunque lo cierto es que, entre ambos, siempre ha criticado más duramente a esta última. En 2019, en una entrevista concedida a The Sun, acusó a la esposa del príncipe de ser una desagradable después de que esta dijera que el político era «divisivo» y «misógeno». Pero no solo eso. Y es que en 2025, cuando se hablaba de una posible deportación de Harry y de su situación migratoria en el país, Trump dijo que había que dejarlo en paz porque «ya tenía suficientes problemas con su esposa», a la que calificó de «terrible».

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Por ahora, el príncipe Harry y Meghan Markle han optado por mantener un perfil bajo en medio del revuelo que ha generado su regreso a Inglaterra. Es por ello por lo que, al mismo tiempo que no han respondido a Donald Trump, tampoco se ha pronunciado sobre cómo se sienten de nuevo pisando suelo británico. Además, tampoco ha trascendido el lugar exacto donde se han instalado ni los planes que tienen en mente llevar adelante en los próximos meses.