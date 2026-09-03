Jeimy Báez y Yulen Pereira podrían haber dado un inesperado giro a su relación. La que fuera pareja del esgrimista y madre de su hijo ha compartido unas imágenes que llaman especialmente la atención por el contexto: ambos aparecen juntos, sonrientes y celebrando en familia el primer cumpleaños de su pequeño.

En las fotografías y vídeos publicados por Jeimy en sus redes sociales se puede ver a la pareja junto al niño, que aparece disfrutando de una tarta de cumpleaños de color azul con una vela con el número uno. Una estampa familiar que contrasta radicalmente con la imagen que ambos han proyectado durante los últimos meses, marcada por los reproches públicos, los enfrentamientos televisivos y una complicada batalla en torno a la paternidad del menor.

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El hijo de Jeimy Báez y Yulen Pereira nació el 2 de septiembre de 2025, por lo que acaba de cumplir un año. Su llegada al mundo estuvo rodeada de polémica. Báez había anunciado su embarazo meses antes y fue precisamente en televisión donde terminó saliendo a la luz que Yulen era el padre. El propio deportista confirmó posteriormente la paternidad.

Desde entonces, la relación entre ambos se convirtió en un auténtico culebrón televisivo. Jeimy llegó a explicar públicamente sus desencuentros con el esgrimista, mientras que Yulen defendió en varias ocasiones su intención de ejercer como padre. La situación llegó incluso a provocar una disputa por el reconocimiento legal del menor y una prueba de paternidad. En marzo de 2026, ambos volvieron a protagonizar un cruce de declaraciones en televisión.

La tensión alcanzó uno de sus momentos más delicados con el bautizo del pequeño. Jeimy celebró la ceremonia sin la presencia de Yulen, quien explicó que su prioridad era regularizar legalmente su situación como padre. Pero ahora las imágenes cuentan una historia muy diferente.

Ya en julio, ambos habían sido vistos juntos con su hijo después de meses de distanciamiento. Aquella reunión supuso un primer acercamiento, aunque entonces se recalcó que no podía hablarse todavía de una reconciliación sentimental.

Ahora, sin embargo, la fotografía familiar publicada por Jeimy vuelve a alimentar las especulaciones. En ella se aprecia a Yulen muy cerca de su hijo mientras la pareja comparte un momento íntimo alrededor de la tarta. No hay, por el momento, una confirmación pública de que hayan retomado su relación sentimental, pero sí parece evidente que las aguas podrían haberse calmado.

El cambio resulta especialmente llamativo después de todo lo que ambos llegaron a decirse públicamente. Jeimy, conocida mediáticamente por su pasado con Carlo Costanzia, y Yulen, expareja de Anabel Pantoja, pasaron de protagonizar una historia de amor inesperada a convertirse en protagonistas de una de las guerras familiares más comentadas de la televisión.

Un año después del nacimiento de su hijo, la imagen de los tres juntos abre ahora una nueva incógnita: ¿simplemente han enterrado el hacha de guerra por el bien del pequeño o estamos ante el comienzo de una reconciliación en toda regla?