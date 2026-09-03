Si te gustó ‘Perdidos’, no te pierdas esta nueva serie de su creador: la comparan con ‘True Detective’ y está en HBO Max

Damon Lindelof es uno de los mejores showrunners de la televisión norteamericana. Junto a J.J. Abrams, Jeffrey Lieber y Carlton Cuse creó la imborrable Perdidos (2004-2010) y, tras su participación como guionista en varias películas que no terminaron de cuajar, el escritor terminó volviendo al formato en el que, como nadie, sabe desarrollar unas historias y personajes cargados de misterio y profundidad psicológica. Ahí se encuentra la magnífica The Leftovers (2014-2017), la miniserie Watchmen (2019) y la no tan conocida Mrs. Davis (2023). Ahora y, con una clara inspiración en True Detective, Lindelof regresa al mundo de los superhéroes con una serie que ya está en boca de todos los suscriptores de HBO Max: Linternas.

Estrenada el pasado 17 de agosto, la producción de Warner Bros. Televisión forma parte del primer capítulo del DC Universe, que los productores ejecutivos James Gunn y Peter Safran bautizaron con el nombre de Dioses y Monstruos. Al igual que ocurre con el universo cinematográfico de Marvel, Gunn y Safran se encuentran generando varias cintas y series que comparten ecosistema. La primera fue Superman (2025); este verano tuvimos el estreno de Supergirl y en los próximos meses, aparte de Linternas, se nos mostrará en Clayface la historia de origen de uno de los villanos más peligrosos de Gotham. Pero, a pesar de responder a una narrativa compartida, de momento cada uno de estos productos audiovisuales está demostrando tener una personalidad propia. Y este thriller superheroico, protagonizado por Aaron Pierre y Kyle Chandler, no iba a ser menos.

‘Linternas’: una historia de detectives que no renuncia a su esencia superheroica

Siempre resulta algo complicado conseguir mezclar la esencia de géneros tan diferentes y que dicho mix tenga un resultado final que sepa explotar las grandes virtudes de ambos subgéneros. Linternas es, por un lado, una especie de neo-noir detectivesco y, por otro, un escenario en el que conviven poderes cósmicos, personajes que vuelan y extraterrestres.

El punto de partida del argumento nos pone en la piel de Hal Jordan (Chandler), el Linterna Verde de la Tierra, y su recluta, John Stewart (Pierre), quienes investigan un oscuro asesinato en el corazón de Estados Unidos. No obstante, ¿por qué todo el mundo la está comparando con la serie liderada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson?

Pues porque, además de contar con dos investigadores como el motor narrativo de la historia, la trama se divide principalmente en dos periodos de tiempo, 2016 y 2026, utilizando varios saltos en el tiempo para investigar el mismo misterio a lo largo de una década.

Completando el elenco encontramos a Kelly MacDonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Nicole Ari Parker, Poorna Jagannathan, J. Alphonse Nicholson y Nathan Fillion, entre otros.

¿Cuántos capítulos tiene? ¿Habrá más temporadas?

La primera temporada de Linternas contará con ocho episodios. De momento hay disponibles tres, saliendo cada nuevo capítulo los lunes. La emisión del episodio final está programada para el próximo 5 de octubre.

Por el momento no existe una confirmación oficial para una segunda temporada. Eso sí, los datos de audiencia están siendo descomunales. Según Variety, en los primeros días de lanzamiento, la serie logró acumular 9,3 millones de visualizaciones globales. Todo un récord para una producción de DC en HBO Max.