Una experta advierte de descuidar la salud bucodental en vacaciones: «Puede convertirse en una infección más relevante y dolorosa»

Te despiertas por la mañana y te tomas el café a todo correr mientras preparas la comida para estar todo el día en la playa. Después, aprovechas el calor para comer un helado y, después de un tardeo, vuelves a casa. Los días de verano suelen discurrir de esta forma: despreocupada, improvisada y sin lugar entre medias para tomar las rutinas de salud bucodental que de normal llevamos a cabo tras cada comida. Esto puede parecer algo inocente; incluso hay quienes piensan que saltarse durante las vacaciones un lavado de dientes al día no tiene tantos riesgos como los que pensamos. Y entre tantas, nosotras nos hemos preguntado: ¿Qué opinan sobre esto las profesionales?

En verano solemos pasar muchas horas fuera de casa y es habitual relajarse con la rutina de higiene bucal. Lo que ocurre es que no somos conscientes de que esta falta de preocupación tiene unas consecuencias que afectan directamente a la salud de nuestra boda. La doctora Nadia Sarmini, directora de Clínica Dental Bernabéu, alerta de que una de las consecuencias más comunes conlleva la aparición de enfermedades como la gingivitis y las infecciones periodontales.

«El paciente efectivamente deja de estar tan pendiente de su salud oral, porque las comidas o cenas se alargan en el tiempo o llegan más tarde a casa de haber disfrutado de una noche de verano y no se cepillan los dientes. Mucho menos, se pasan la seda dental o el irrigador», apunta. Los malos hábitos de consumo se suman a los malos hábitos adquiridos, como la disminución de la frecuencia del cepillado.

Lo que ocurre entonces es que la placa bacteriana se calcifica con más facilidad y se convierte en sarro, «dando lugar a la inflamación de las encías (gingivitis), por no hablar de que si se te empaqueta la comida en la encía entre dos piezas dentales y no haces uso del cepillo, se convertirá en una infección mucho más relevante y dolorosa».

Consumimos peores alimentos

Durante el verano se incrementa el consumo de determinadas sustancias que son aún más perjudiciales para la salud bucodental. Una de ellas es el alcohol: «En verano se bebe un poco más y, por tanto, se produce más xerostomía», término médico para hacer referencia a la sequedad bucal. Cuando la boca está seca, la autolimpieza que hacemos con la lengua pierde efectividad, «y por tanto más propensión a la inflamación de las encías». Al igual que ocurre con los helados y bebidas azucaradas, «que aumentan la incidencia de caries a la vuelta de las vacaciones, aumentando la prevalencia en niños».

Prepara tu boca y tu neceser

El primer consejo que nos da la doctora antes de pensar en qué meter en el neceser es acudir antes de unas vacaciones a la consulta de un profesional y llevar a cabo los tratamientos necesarios para reforzar la salud bucodental. «Una limpieza profesional antes de irte de vacaciones evitará que esa placa bacteriana nueva no se acumule tanto sobre esos estratos de sarro que ya tenías, dando lugar a una gingivitis», apunta. Además, «lo más significativo de la gingivitis, que es la patología con más prevalencia después de las vacaciones», apunta.

Se manifiesta con el sangrado de encías cuando te cepillas, «y lo más habitual que solemos realizar a la vuelta de vacaciones son limpiezas profundas y blanqueamientos para recuperar el tono de los dientes perdido con los hábitos del verano», explica. Así que ve pidiendo cita para ver qué te recomienda tu doctora y así no tener que pagar las consecuencias de un verano de excesos.

Por mucho que tengas planeados días enteros sin pasar por casa, siempre puedes (y debes) llevar encima un neceser con los utensilios necesarios para poder llevar a cabo tu rutina de limpieza bucal allá donde estés. La clave de que este neceser sea efectivo es saber qué imprescindibles debe incorporar. Comenzando por el cepillo manual.

«Yo soy una defensora a ultranza del cepillo eléctrico, pero no es la primera vez que un paciente me cuenta que se lo olvidó en el hotel o el lugar de vacaciones y, por no desembolsar de nuevo lo que cuesta, no lo volvió a comprar», explica la dra. Samini, así que su recomendación es dejar el cepillo eléctrico en casa y echar un cepillo manual al neceser para utilizar, sí o sí, en la mañana y en la noche.