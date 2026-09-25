Carlos Alcaraz está más guapo que nunca, ¿se ha hecho algo en la cara? Varios expertos responden

Carlos Alcaraz ha llegado a Londres para disputar la Laver Cup 2026 y, antes de saltar a la pista, ya ha acaparado miradas. En las fotos previas al torneo aparece con traje, melena peinada hacia atrás y barba perfilada. Está guapísimo, pero la comparación con imágenes de hace un año ha despertado una pregunta: ¿se ha hecho algo en la cara o todo es obra de su nuevo peinado?

Para Pilar de Alba, peluquera y estilista, la clave está, en buena medida, en el pelo y la barba. «Es el mismo efecto que vemos en Ferran Torres: con el flequillo corto, sus facciones se veían más duras, más cuadradas. Ahora, al llevarlo más largo y retirado de la frente, el rostro parece más afinado», explica. La barba completa esa transformación: «Hace que el rostro parezca más alargado y que todo se vea más armónico».

Pilar se fija también en un detalle más pequeño, pero decisivo en los primeros planos: «El delineado de la barba alrededor de los labios hace que parezcan aún más definidos, pero ese grosor siempre lo ha tenido». Es decir, el cambio en la forma de enmarcar su cara puede alterar nuestra percepción sin que necesariamente hayan cambiado sus rasgos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

¿Ha cambiado su sonrisa?

La odontóloga Carolina García aprecia algunas diferencias al comparar las fotografías: «Visualmente, la arcada se ve menos ancha y quizá algo más alineada». También observa «ciertos huecos entre los dientes» que, según señala, «podrían deberse al movimiento de una ortodoncia invisible». Es una posibilidad planteada a partir de las imágenes.

Por su parte, María Eugenia Azzolin, médico estético y fundadora de Bennu Clinic, apunta a otra zona del rostro. «Si se hubiera hecho algo, podría ser una proyección del mentón con ácido hialurónico», señala. Ese cambio, explica, contribuiría a que «la cara se vea más alargada y fina». Pelo, barba, sonrisa y quizá el ángulo de las fotos: el nuevo aspecto de Alcaraz admite más de una explicación. Lo que nadie discute es que el murciano ha encontrado un estilo que le favorece, y mucho.