El príncipe Harry y Meghan Markle ya están en Inglaterra: este ha sido el desorbitado precio que han pagado por su vuelo

Una semana después de salir a la luz que el príncipe Harry y Meghan Markle han decidido dar un giro de 180 grados a su vida y mudarse a Reino Unido, varios tabloides británicos han anunciado que la mudanza de los mencionados ya es una realidad. Según lo publicado, el matrimonio, junto a sus dos hijos en común, aterrizó en Reino Unido sobre el mediodía de este miércoles, 26 de agosto. Lo hicieron en el aeropuerto de Birminghan y a bordo de un jet privado de la compañía estadounidense Planet Nine Private Air. Y, aunque no hicieron uso de ninguna protección policial, lo cierto es que el precio de este viaje no fue apto para cualquier bolsillo.

Tal y como apunta Page Six, el matrimonio habría pagado alrededor de 120.000 dólares (unos 103.000€) por su vuelo de diez horas, es decir, habrían desembolsado una media de 12.000€ la hora. Como era de esperar, su llegada al suelo británico ha estado completamente blindada, por lo que ningún medio ha podido conseguir fotografías de la familia al completo, comenzando una nueva etapa que, sin duda, está generando una enorme expectación a nivel mundial. No obstante, parece que la privacidad continuará siendo un aspecto fundamental en sus vidas. Hasta ahora, lo único que se sabía era que esta llegada se produciría a finales del mes de agosto, pero nadie conocía una fecha exacta y, probablemente, eran pocos los que se imaginaban que ocurriría de una manera tan inmediata.

Hasta la fecha, se desconocen cuáles serán los planes más inmediatos que los duques de Sussex realizarán tras su llegada. Se sabe que seguirán sin desempeñar funciones relacionadas con la Corona, respetando así lo que acordaron con la difunta Isabel II cuando se marcharon del país, en 2020. Es por ello por lo que varios medios han asegurado que se instalarán en una residencia en las afueras de Londres, que no está vinculada con la familia real. Aunque lo cierto es que, por ahora, han decidido no desprenderse de su casa de Montecito, algo que podría indicar dos escenarios diferentes: que su intención es regresar en algún momento a California o que, para no precipitarse, prefieren tener un lugar donde volver en el caso de que esta nueva vida no les llene como les gustaría.

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Y es que su regreso a Reino Unido lleva implícito enfrentarse a un rechazo social que ha ido creciendo con los años. Sus niveles de popularidad se sitúan en mínimos históricos y encuestas recientes realizadas por YouGov reflejan que existe un 65% de opiniones desfavorables frente a un escaso 22% de apoyo. A esto se suma la presunta reacción furiosa que habría tenido el príncipe Guillermo al enterarse de la vuelta de su hermano a su país natal, algo que parece que no entraba en sus planes y que, sin duda, pone de manifiesto que la reconciliación entre ambos está bastante lejos. Mientras tanto, en medio del revuelo generado y de un sinfín de rumores, los duques de Sussex guardan silencio y comienzan a dar sus primeros pasos en su segunda oportunidad en suelo británico.