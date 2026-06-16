Hablar de Lorena Morlote es hablar de una de las estilistas más influyentes de España. Durante más de dos décadas ha construido una sólida carrera en la que ha peinado y transformado la imagen de algunas de las personalidades más conocidas del panorama nacional e internacional. Por sus manos han pasado nombres como Victoria Beckham, Paris Hilton, Pedro Almodóvar, Santiago Segura, Sergio Ramos o Kun Agüero. Su capacidad para anticipar tendencias y crear cambios de imagen con repercusión mediática la ha convertido en una referencia absoluta dentro del sector de la belleza.

Sin embargo, Morlote asegura que la clave de su éxito no está en tratar de forma diferente a las celebridades. «Uno de mis éxitos es que cuando peino a un celebrity para mí es como si fuese una persona anónima. No distingo entre la persona anónima y celebrity», explica. Aunque reconoce que los famosos suelen requerir looks más elaborados por su presencia constante en alfombras rojas, estrenos y eventos, considera fundamental adaptar cada peinado al vestuario. «Siempre les indico qué tipo de vestido van a llevar, cómo va a ser el escote o si van con traje o smoking. El look apropiado siempre está condicionado por la ropa».

Entre todos los rostros conocidos con los que ha trabajado, algunos han dejado una huella especial. En el caso de Pedro Almodóvar, destaca la coherencia de su imagen. «Es uno de los personajes que siempre lleva el mismo look. Mantiene desde hace muchísimos años el mismo peinado y un cabello natural que, con el paso del tiempo, se ha ido volviendo más blanco».

Muy diferente fue su experiencia con Paris Hilton. «Siempre la defino como mi muñeca», recuerda entre risas. «Le gustan mucho las trencitas, el cabello liso y los recogidos laterales. Es una de las clientas que más me ha impactado porque no es nada exigente y siempre está encantada con lo que le hagas». Para Morlote, el trato con los famosos debe basarse en la discreción y la profesionalidad. «Al final son personas normales. Si sabes mantener un protocolo adecuado, el trato siempre es perfecto».

Si hay un cambio de imagen que marcó un antes y un después en su carrera, ese fue el de Victoria Beckham. «Cuando se quitó las extensiones y se hizo el corte bob fue uno de los cambios más fuertes que he podido vivir y el que más repercusión mediática tuvo», afirma. También recuerda las transformaciones de Sergio Ramos y Kun Agüero, aunque reconoce que el caso de Beckham sigue siendo insuperable.

Su salón madrileño refleja perfectamente su filosofía. Un espacio donde el lujo forma parte de la experiencia. «Una decoración prémium es importante porque el entorno cuenta. Es como un hotel de cinco estrellas», explica. El detalle más llamativo son sus exclusivas sillas Fendi. «Decidí que, en lugar de comprarme quince bolsos de Fendi, me compraba quince sillas de Fendi», bromea.

Más allá del glamour, Lorena Morlote insiste en que su verdadero sello está en el protocolo y el cuidado capilar. Entre los tratamientos más demandados destacan el bótox capilar, capaz de transformar temporalmente un cabello rizado en liso, y los tratamientos detox para eliminar el encrespamiento. «Todo el mundo quiere un cabello sano, brillante y con movimiento», asegura.

Su consejo estrella para mantenerlo en casa es sencillo: una higiene rigurosa y evitar dejar humedad en el cuero cabelludo. «El error más grande que cometen las personas es no tener una higiene adecuada. Y algo fundamental es eliminar la humedad después del lavado. Ese es el éxito para mantener un cabello sano».

Porque detrás de los cambios de imagen de estrellas internacionales, de los cortes que marcaron tendencia y de un salón donde el lujo se sienta en asientos Fendi, Lorena Morlote sigue defendiendo la misma filosofía con la que conquistó el mundo de la belleza: tratar a cada cliente como si fuera único, independientemente de que sea una estrella de Hollywood o una persona anónima.