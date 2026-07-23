Conchi Arias, peluquera curly, sobre el pelo de Cucurella: “Su melena rizada con volumen suaviza las líneas faciales y crea una imagen cercana y natural»

La melena de Marc Cucurella se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles del fútbol actual. Actual campeón del mundo de fútbol, junto a sus compañeros de la selección española, el lateral destaca por unos rizos voluminosos que forman parte de su imagen pública y que lo diferencian de otros jugadores. En un deporte donde abundan los cortes de pelo muy similares, el pelo de Cucurella demuestra un fuerte elemento de identidad. Sin embargo, mantener una melena rizada sana requiere mucho más que dejar crecer el pelo: exige cuidados específicos adaptados a las características de este tipo de fibra capilar.

Los especialistas recuerdan que el cabello rizado suele ser más seco y delicado que el liso, ya que la forma en espiral dificulta que los aceites naturales del cuero cabelludo lleguen hasta las puntas. Por ese motivo, la hidratación, un corte adecuado y el uso de productos específicos desarrollan un papel fundamental. En el caso de deportistas como Cucurella, además, el sudor, los lavados frecuentes, la exposición al sol y las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra. Aun así, con una rutina sencilla y constante es posible conservar unos rizos definidos, elásticos y saludables incluso en situaciones de gran exigencia física.

El pelo de Cucurella y las claves para cuidar el pelo rizado

La melena de Marc Cucurella no solo llama la atención por su volumen, sino también porque encaja con la forma de su rostro. Según expertos en peluquería especializados en cabello rizado como Conchy Arias, peluquera que habla en el artículo publicado por InStyle, el futbolista presenta una morfología facial ligeramente alargada, una característica que se equilibra gracias al volumen distribuido alrededor de toda la cabeza.

En lugar de concentrar el cabello en la parte superior, como ocurre con otros cortes, sus rizos aportan armonía al conjunto y suavizan los rasgos faciales. Además, el movimiento natural del cabello transmite una imagen desenfadada que ha terminado convirtiéndose en una auténtica seña de identidad.

Mantener el largo también contribuye a reforzar esa imagen reconocible, aunque algunos especialistas consideran que pequeños ajustes en la forma podrían resaltar todavía más las facciones sin alterar su estilo.

La hidratación es el verdadero secreto

El cabello rizado necesita una hidratación constante para conservar su elasticidad y reducir el encrespamiento. Debido a su estructura, pierde humedad con mayor facilidad que otros tipos de cabello.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda utilizar champús suaves y acondicionadores hidratantes para evitar la sequedad, además de limitar el uso de herramientas de calor cuando sea posible.

Tras cada lavado resulta aconsejable aplicar un acondicionador y, si el cabello lo necesita, un producto sin aclarado que ayude a mantener la hidratación durante todo el día.

Cómo mantener unos rizos definidos

Además de hidratar, conviene utilizar productos que respeten el patrón natural del rizo. Los geles de fijación flexible o las cremas definidoras ayudan a controlar el encrespamiento sin endurecer el cabello.

Los expertos también aconsejan secar el pelo con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón en lugar de frotarlo con una toalla convencional, ya que así se reduce la fricción y se evita que aparezca el frizz.

Cuando se utiliza secador, lo más recomendable es incorporar un difusor y seleccionar temperaturas moderadas para minimizar el daño sobre la fibra capilar.

El reto de los deportistas

En el caso de futbolistas como Cucurella, el cabello está sometido diariamente al sudor, la exposición solar, el viento y los lavados frecuentes. Todo ello puede favorecer la deshidratación si no existe una rutina adecuada.

Después de entrenar, limpiar el cuero cabelludo con un champú suave y reponer la hidratación mediante un acondicionador resulta especialmente importante para mantener el cabello sano.

Aplicar unas gotas de aceite ligero sobre las puntas también puede ayudar a conservar el brillo y reducir la pérdida de humedad sin aportar sensación grasa.

Los errores más frecuentes en el pelo de Cucurella

Uno de los fallos más habituales consiste en pensar que lavar el cabello con frecuencia basta para mantenerlo saludable. En realidad, cuanto mayor es el número de lavados, más importante resulta compensar la pérdida de hidratación.

También conviene evitar cepillar el cabello cuando está completamente seco, ya que esto rompe la definición natural del rizo y favorece el encrespamiento.

La British Association of Dermatologists recuerda que adaptar la rutina al tipo de cabello resulta mucho más eficaz que utilizar productos genéricos sin tener en cuenta sus necesidades específicas.