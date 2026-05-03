Verdeliss desvela a COOL cuál ha sido su mayor reto como madre: «No teníamos ningún colchón económico»

En un mundo en el que el ritmo frenético suele marcar la rutina, Verdeliss ha vuelto a ponerse a prueba. Después de correr 250 kilómetros en tan solo 24 horas, la influencer aceptó entrenar su mente y retarla a estar durante todo un día tranquila, sin entrenamientos, sin prisas y sin movimiento. Una situación a la que muy pocas madres están acostumbradas y, precisamente por ello, y con motivo de la celebración del Día de la Madre, Domino’s Pizza quiso invitar a la de Navarra a bajar el ritmo.

COOL pudo hablar con ella mientras completaba este reto y la propia Verdeliss aseguró que lo afrontaba «con buenas vibras» porque consideraba que este desafío no se trataba solo de descansar, sino también de «autocuidado» y de «sentirse bien». «Estoy como una reina», aseguraba entre risas. Aun así, reconocía que no sabía cómo iba a superarlo, porque la mente era «un poco traicionera» y ella no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo parada. «Me quejo muchísimo por mi vorágine, porque estoy estresada, pero sí que es cierto que cuando tengo tiempo libre me saboteo por la falta de productividad», señalaba.

En ese momento, Verdeliss también compartió a los micrófonos de COOL que este reto podría considerarse, sin duda, como una metáfora de la sensación constante que tienen las madres de querer llegar a todo. Y es que detrás de la disciplina deportiva y los compromisos profesionales que muestra en la red, se encuentra Estefanía Unzu, madre de una familia numerosa de 8 hijos que organiza, cuida y acompaña incluso cuando su cuerpo le pide pausa.

«Tengo la sensación de que tenemos que trabajar como si no fuésemos madres y tenemos que ser madres como si no hubiésemos trabajado nunca. Es la exigencia, es el estar siempre pendiente de la carga mental de esa mochila y de parecer que podemos dar abasto con todo. Y no es así. Podemos con todo, pero no con todo a la vez», comentaba.

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Verdeliss añadía que había recibido muchas críticas por hacer frente a este tipo de compromisos profesionales. De hecho, confesaba que se le había llegado a tachar de ser una mujer que abandonaba a sus hijos. Un ataque que la creadora de contenido nunca se lo ha tomado a mal porque asegura que precisamente sus hijos son los que más le apoyan. «Son los que más celebran mis victorias y mis éxitos. Y que también detrás de todo esto hay una enseñanza y un aprendizaje. Porque lo que estoy haciendo es deporte. En un deporte, si quieres resultados, tienes que aplicar constancia, tienes que aplicar disciplina y, pues, como todo en esta vida, cuando ellos el día de mañana quieran entrar a la universidad, se van a tener que preparar una selectividad. Entonces me gusta esta forma de que ellos aprendan», explicaba.

¿Cómo va a celebrar Verdeliss el Día de la Madre?

Este domingo es el Día de la Madre y, para Verdeliss, no hay mejor manera para celebrarlo que volver a su mood habitual de no parar. Y para ello, ha anunciado a COOL que correrá por la mañana la Maratón de Biarritz. Sin embargo, cuando regrese a casa, tiene unos planes familiares por delante que le hacen mucha ilusión. «Nos vamos a venir al centro de Madrid, a Callao, a celebrarlo. Y luego ya, pues volveremos a nuestra casa de Pamplona», explicaba.

No hay duda de que será una jornada muy especial en familia, ya que para Verdeliss, ser madre es el mayor trofeo que ha conseguido en la vida. De hecho, confiesa que a ella no le molesta tener la casa llena de ruido, sino todo lo contrario, ya que en cierta parte le aterra la sensación del nido vacío. «Me lo estoy pasando tan bien ahora… Estoy experimentando al máximo con ellos en sus diferentes etapas y en sus diferentes edades», decía.

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No obstante, a pesar de todo, Verdeliss también ha reconocido que no ha sido todo un camino de color de rosa y que, sin duda, su mayor reto fue ser madre joven. «Fue un embarazo no planificado. Estaba empezando con el que hoy día es mi marido. Es una de esas historias que parece que no tiene ninguna papeleta para salir adelante, pero en nuestro caso funcionó. Llevábamos muy poquitos meses, nos acabábamos de independizar y estábamos en Madrid. Él trabajaba de becario y yo encontré algo de camarera. No teníamos ningún colchón económico ni ningún sostén familiar y tuvimos que dar la vuelta a nuestro mundo, hacer muchas renuncias», recordaba.