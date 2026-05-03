Las 5 mejores series sobre madres para ver el Día de la Madre 2026

El domingo es el Día de la Madre y una buena manera de celebrarlo puede ser ver películas o series protagonizadas por madres. Entre todas las que hemos encontrado os vamos a recomendar las siguientes: Las chicas Gilmore, Madres Trabajadoras y Sweet Magnolias que se pueden ver en la plataforma de streaming Netflix, Madres que está disponible en Prime Video y Las buenas madres en Prime Video. Además de estas series que hemos elegido, también se pueden encontrar otras perfectas para este día como La historia que es la adaptación de la novela de la escritora italiana Elsa Morante o la emotiva This is Us, las cuales se pueden ver en Prime Video.

Las chicas Gilmore (Gilmore Girls)

Esta serie se emitió por primera vez en octubre de 2000 en y The WB y The CW y ahora está disponible en Netflix: Una serie que se ha convertido en todo un clásico y que cuenta con siete temporadas en las que se centra en la historia de la relación de Lorelai Gilmore, una madre, y su hija Rory las cuales viven en n la ciudad ficticia de Stars Hollow. Lorelay se ve obligada a pedir ayuda a sus padres con los que mantiene una complicada relación desde que se fue muy joven de su casa para que su hija adolescente pueda estudiar en el prestigioso colegio Cheton. Una emotiva serie que sorprende por su combinación de drama y comedia, sus ingeniosos diálogos y su interesante trama. Una ficción creada por Amy Sherman-Palladino que está protagonizada por los actores Lauren Graham, Alexis Bledel, Al ser una serie con siete temporadas el reparto es enorme y en él destacan actores como Danny Strong, Keiko Agena, David Sutcliff, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, Jared Padalecki, Matt Czuchry, Liza Weil o Milo Ventimiglia.

Madres Trabajadoras (Workin’ Moms)

Esta serie dramática canadiense se estrenó en 2017 en la cadena CBC y ahora se puede ver en Netflix. Cuenta la historia de cuatro amigas que intentar compaginar su carrera profesional con la crianza de sus hijos. Una serie que sorprende por su mezcla de drama y humor y que está protagonizada por las actrices que dan vida a estas madres trabajadoras: Catherine Reitman como Kate Foster, Dani Kind como Anne Carlson, Juno Rinaldi como Frankie Coyne, Jessalyn Wanlim como Jenny Matthews y Dennis Andres como Ian Matthews. Además, en el reparto están los actores Katherine Barrell, Philip Sternberg, Sarah McVie, Ryan Belleville, Peter Keleghan, Nikki Duval, Sadie Munroe y Kevin Vidal, entre otros

Sweet Magnolias, otra de las series para el Día de la madre

Esta emotiva serie que se estrenó en 2020 y en la actualidad se puede ver en Netflix Una ficción que cuenta la historia de tres mujeres que son amigas desde la infancia y viven en Carolina del Sur. Una ficción que está basada en las novelas de la escritora Sherryl Woods. Las tres llevan unidas muchos años y ahora se ayudan en un momento complicado en el que se tienen que enfrentar a numerosos problemas relacionados con la crianza de sus hijos y el trabajo. Las protagonistas son las actrices Chris Klein, Jamie Lynn Spears y Justin Bruening .

Las buenas madres (The Good Mothers)

Esta serie italiana está basada en una historia real que se puede ver en Disney++ y cuenta la historia de tres mujeres que se atrevieron a desafiar a la organización mafiosa Ndrangheta, ya que decidieron colaborar con las autoridades en un intento desesperado por librarse del poder de las mafias del crimen. Las tres protagonistas de esta serie dirigida por Julian Jarrold y Elisa Amoruso son Denise, la hija de Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola y Giuseppina Pesce .Estas mujeres cuentan con la ayuda de la fiscal Anna Colace, la cual al llegar a Calabria tiene una revelación: para desmantelar los clanes de la ‘Ndrangheta. Del reparto de esta serie destaca los actores Gaia Girace, Micaela Ramazzotti, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Simona Distefano y Francesco Colella, entre otros.

Madres, amor y vida

Por último, os recomendamos también para el Día de la madre otra de estas series que se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video. Una original ficción creada por Aitor Gabilondo que relata la vida de unas madres en el área de pediatría de un hospital que, aunque parecen muy diferentes, comparten la angustia al ver a sus hijos enfermos y las numerosas preocupaciones que están viviendo por la situación en la que se encuentran. Una serie española protagonizada por las actrices Belén Rueda, Rosario Pardo, Aida Folch y Carmen Ruíz. También en el reparto están los actores Joel Bosqued, Alain Hernández, Antonio Molero, Nacho Fresneda o Alonso de Entrerríos, entre otros muchos.