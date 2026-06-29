Vox impulsa una oficina valenciana de arraigo y retorno en pleno frenesí regularizador de Sánchez

Vox ha presentado un total de 115 enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2026. Entre ellas, los de Abascal proponen sustituir el modelo actual de inclusión por el retorno voluntario y el control de la inmigración. Así, plantean la transformación de la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno. Además, proponen también que las partidas destinadas a inclusión e integración se reorienten a actuaciones relacionadas con el retorno voluntario y las consecuencias migratorias.

Vox incluye en sus enmiendas una nueva partida de 600.000 euros, precisamente para fomentar y asesorar ese retorno voluntario. Y propone una partida de 2,35 millones de euros para el retorno de los menores ex tutelados; el incremento de hasta 600.000 euros de las actuaciones destinadas al control de fronteras y la cooperación técnica en materia de inmigración, así como la elaboración de estudios para conocer el impacto de los cambios sociodemográficos en la delincuencia.

Las propuestas de Vox incluidas en las 115 enmiendas antes citadas se ha conocido apenas 24 horas después de que OKDIARIO revelara que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha copiado con su proceso de dar derecho a voto a nietos de exiliados o descendientes de emigrantes, a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la estrategia de nacionalización masiva de extranjeros que el narcodictador venezolano, Hugo Chávez, usó para ganar votantes en el referéndum del año 2004.

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026 saldrán adelante a finales de julio tras el acuerdo alcanzado por PP y Vox del que informó OKDIARIO el pasado mayo. Esas cuentas serán las primeras en toda España en plasmar de modo expreso la prioridad nacional de Vox, tal como ha venido adelantando OKDIARIO desde el pasado 23 de abril y como este lunes ha confirmado su portavoz en las Cortes Valencianas, José María Llanos. En concreto, la prioridad nacional quedará nítidamente plasmada en materia de servicios sociales y vivienda.

La prioridad nacional se incorpora en las partidas de acceso a la vivienda y en servicios sociales. Además, se refuerza la protección a los propietarios de viviendas frente a la okupación. Se destinan más recursos a las familias, la agricultura y los servicios públicos.

La prioridad nacional, en materia de vivienda, se incorporará a la compraventa y al alquiler de vivienda pública. Es decir, que como tal se definirá el arraigo al municipio. Con la salvedad de que en lugar de arraigo se hablará de prioridad nacional. En Vivienda, también, se incrementan hasta el millón de euros las ayudas para las víctimas de la okupación ilegal; hay una nueva partida de 500.000 euros para recuperar viviendas públicas okupadas y un aumento hasta 1,032 millones de euros de la línea de fomento al alquiler.

En cuanto a la ayuda a las familias, las enmiendas incluyen 3,5 millones de euros para nuevas ayudas a la maternidad y las familias; 700.000 euros para mejorar la autonomía personal de mayores y personas con discapacidad, con ayudas para audífonos, motores de sillas de ruedas y otros productos de apoyo.

Finalmente, Vox propone una reducción del gasto superfluo, Y, dentro de ella, la de 972.919,18 euros en el presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua, así como una reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales.